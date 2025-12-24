TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi Asgari ücretin belli olmasının ardından kamuoyunda dikkatler 2026 Ocak emekli maaş zammına çevrildi. 5 Ocak’ta açıklanacak aralık enflasyonu ile emekli maaşına yansıyacak zam oranı netleşecek. İşte 2026 Ocak zammı için ilk sinyaller...

Türkiye’de haftalardır gündemin ilk sırasında yer alan asgari ücret ile ilgili belirsizlik bitti. 2026 yılında uygulanacak net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıklandı. Böylece asgari ücrete %27 oranında zam yapılmış oldu. 2025 yılında net asgari ücret 22 bin 100 TL olarak uygulanıyordu.

Bu arada enflasyon kasım ayında yıllık bazda %31,07 olarak gerçekleşirken, TCMB’nin 2026 yıl sonu tahmin aralığı %13-19 bandında bulunuyor. Aralık ayı piyasa katılımcıları anket sonuçları ise 12 ay sonrası için %23,35 yıllık TÜFE beklentisine işaret ediyor. Söz konusu rakamlar dikkate alındığında, 2026 yılında asgari ücretin beklenen enflasyonun üzerinde arttığı görülüyor.



GÖZLER EMEKLİ MAAŞINDA Kamuoyunda asgari ücret konusunun çözüme kavuşmasının ardından dikkatler emekli maaş zammına çevrildi. Emekli maaşlarına kanunen yılda 2 defa zam yapılıyor. Ocak ve temmuz aylarında, 6 aylık kümülatif enflasyon hesabına göre zam oranı belirleniyor.



2025 yılını ikinci yarısında aylık enflasyon şöyle gerçekleşmişti: -Temmuz: %2,06

-Ağustos: %2,04

-Eylül: %3,23

-Ekim: %2,55

-Kasım: %0,87 Söz konusu verilere göre 5 aylık kümülatif enflasyon %11,20 oranında gerçekleşti. Böylece emekliler bu oranda bir zammı garantilemiş oldu.

Asgari ücretin belli olmasının ardından kamuoyunda dikkatler 2026 Ocak emekli maaş zammına çevrildi. 5 Ocak’ta açıklanacak aralık enflasyonu ile emekli maaşına yansıyacak zam oranı netleşecek. İşte 2026 Ocak zammı için ilk sinyaller...

ARALIKTA TÜFE %1,1 GELİRSE… Ağırlıklı beklentilere paralel olarak aralık ayında TÜFE’nin %1,1 olarak gelmesi halinde, 6 aylık enflasyon %12,23 seviyesinde karşılık bulacak. Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda ise Ocak 2026 emekli maaşı zam oranı %12,24 olarak uygulanacak.

Temmuz ayında 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşının da bu kapsamda 18 bin 947 TL olması gündeme gelebilecek.



