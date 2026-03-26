A101 aktüel kataloğu bugün satışta! Katlanabilir koşu bandı, titreşimli spor aleti ve onlarca ürün dikkat çekti
A101’in 26 Mart 2026 aktüel kataloğu yayımlandı ve indirimli ürünler satışa çıktı. Televizyon, motosiklet, beyaz eşya ve küçük ev aletleri gibi birçok kategoride dikkat çeken fiyatlar öne çıkarken, tüketiciler “A101’de bu hafta neler var?” sorusuna cevap arıyor.
A101 aktüel ürünler kataloğu 26 Mart Perşembe günü itibarıyla satışa sunuldu. Her hafta geniş ürün yelpazesiyle yoğun ilgi gören indirim listesinde bu hafta özellikle elektronik ürünler, ulaşım araçları ve ev ihtiyaçlarına yönelik seçenekler dikkat çekiyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler için hazırlanan katalogda, sınırlı stok vurgusu da öne çıkıyor.
A101 AKTÜEL KATALOĞU LİSTESİ 26 MART
Samsung 58" UHD Smart TV: 32.999 TL
Samsung 50" QLED TV: 28.999 TL
Nordmende 55" 4K Whale TV: 17.999 TL
Onvo 55" QLED Google TV: 18.999 TL
Dijitech 43" Full HD Google TV: 9.999 TL
Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set: 8.799 TL
SEG CFW 4631 No-Frost Buzdolabı: 22.999 TL
Piranha 2212 Bluetooth Kulaklık: 479 TL
Piranha 7850 Kablosuz Hoparlör: 1.399 TL
Piranha 9982 Kablosuz Kulak İçi Kulaklık: 499 TL
Asos Oyuncu Koltuğu: 3.199 TL
Ofis Bazar Oyuncu Masası: 2.299 TL
A101'E BU HAFTA NELER GELDİ?
English Home Multi Blender Seti: 2.299 TL
Pierre Cardin Cam Çay Makinesi: 1.799 TL
English Home Şarjlı Dikey Süpürge: 4.799 TL
Onvo Dijital Tost Makinesi: 4.399 TL
Sinbo Şarjlı Rondo: 499 TL
Pierre Cardin Saç Maşası: 599 TL
Revolt RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet: 99.990 TL
Volta VS2 Elektrikli Moped: 29.990 TL
Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet: 19.990 TL
Kiwi Garden Geri Vitesli Benzinli Çapa Motoru: 17.499 TL
Kiwi Garden Dalgıç Su Pompası: 1.799 TL
Kiwi Garden Elektrikli Üfleyici: 2.749 TL
Kiwi Garden Otomatik Budama Makası: 1.699 TL
Piranha Şarjlı Polisaj Makinesi: 849 TL
A101 ALDIN ALDIN İNDİRİMLERİ 26 MART 2026 PERŞEMBE
W-Fit Uzaktan Kumandalı Katlanabilir Koşu Bandı 5.799 TL
Kum Torbası / Boks Bandajı Seti 3.099 TL
Flex M Pro Masajlı Katlanabilir Manuel Eğimli Koşu Bandı 14.799 TL
Weener 2,5 Hp Brushless Motor Otomatik Eğimli Koşu Bandı 19.999 TL
Bench Fitness Ağırlık Sehpası ve Mekik Aleti 2.599 TL
Elite Titreşimli Spor Aleti 3.399 TL
Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 10 L 14.999 TL
Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 8 L 12.999 TL
Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere Seti (6 L + 3,5 L) 17.999 TL
Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 6 L 11.499 TL
Dreame X40 Ultra Çöp İstasyonlu Robot Süpürge 37.999 TL
Philips Lumea Lazer Epilasyon Cihazı 17.499 TL
Philips Azur 7000 Serisi Buharlı Ütü 2.899 TL
Bosch Unlimited 7 Şarjlı Dikey Süpürge 13.999 TL
Philips 6000 Serisi Şarjlı Dikey Süpürge 13.999 TL
Dreame Z20 Cordless Stick Şarjlı Dikey Süpürge 16.999 TL
Dreame D20 Akıllı Robot Süpürge 17.499 TL
Lina Üç Kişilik Yüksek Ayaklı Kanepe: 9.999 TL
Zümrüt Bahçe & Balkon Oturma Takımı: 6.699 TL
8 Kapaklı Dolap: 8.599 TL
Vera 3 Kapaklı 2 Çekmeceli Dolap: 4.899 TL
Yaren Yavrulu Karyola: 5.299 TL
İnci Çok Amaçlı Dolap / Kahve Köşesi: 4.799 TL