A101’in 26 Mart 2026 aktüel kataloğu yayımlandı ve indirimli ürünler satışa çıktı. Televizyon, motosiklet, beyaz eşya ve küçük ev aletleri gibi birçok kategoride dikkat çeken fiyatlar öne çıkarken, tüketiciler “A101’de bu hafta neler var?” sorusuna cevap arıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğu 26 Mart Perşembe günü itibarıyla satışa sunuldu. Her hafta geniş ürün yelpazesiyle yoğun ilgi gören indirim listesinde bu hafta özellikle elektronik ürünler, ulaşım araçları ve ev ihtiyaçlarına yönelik seçenekler dikkat çekiyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler için hazırlanan katalogda, sınırlı stok vurgusu da öne çıkıyor.

A101 AKTÜEL KATALOĞU LİSTESİ 26 MART

Samsung 58" UHD Smart TV: 32.999 TL

Samsung 50" QLED TV: 28.999 TL

Nordmende 55" 4K Whale TV: 17.999 TL

Onvo 55" QLED Google TV: 18.999 TL

Dijitech 43" Full HD Google TV: 9.999 TL

Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set: 8.799 TL

SEG CFW 4631 No-Frost Buzdolabı: 22.999 TL

Piranha 2212 Bluetooth Kulaklık: 479 TL

Piranha 7850 Kablosuz Hoparlör: 1.399 TL

Piranha 9982 Kablosuz Kulak İçi Kulaklık: 499 TL

Asos Oyuncu Koltuğu: 3.199 TL

Ofis Bazar Oyuncu Masası: 2.299 TL

A101'E BU HAFTA NELER GELDİ?

English Home Multi Blender Seti: 2.299 TL

Pierre Cardin Cam Çay Makinesi: 1.799 TL

English Home Şarjlı Dikey Süpürge: 4.799 TL

Onvo Dijital Tost Makinesi: 4.399 TL

Sinbo Şarjlı Rondo: 499 TL

Pierre Cardin Saç Maşası: 599 TL

Revolt RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet: 99.990 TL

Volta VS2 Elektrikli Moped: 29.990 TL

Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet: 19.990 TL

Kiwi Garden Geri Vitesli Benzinli Çapa Motoru: 17.499 TL

Kiwi Garden Dalgıç Su Pompası: 1.799 TL

Kiwi Garden Elektrikli Üfleyici: 2.749 TL

Kiwi Garden Otomatik Budama Makası: 1.699 TL

Piranha Şarjlı Polisaj Makinesi: 849 TL

A101 ALDIN ALDIN İNDİRİMLERİ 26 MART 2026 PERŞEMBE

W-Fit Uzaktan Kumandalı Katlanabilir Koşu Bandı 5.799 TL

Kum Torbası / Boks Bandajı Seti 3.099 TL

Flex M Pro Masajlı Katlanabilir Manuel Eğimli Koşu Bandı 14.799 TL

Weener 2,5 Hp Brushless Motor Otomatik Eğimli Koşu Bandı 19.999 TL

Bench Fitness Ağırlık Sehpası ve Mekik Aleti 2.599 TL

Elite Titreşimli Spor Aleti 3.399 TL

Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 10 L 14.999 TL

Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 8 L 12.999 TL

Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere Seti (6 L + 3,5 L) 17.999 TL

Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 6 L 11.499 TL

Dreame X40 Ultra Çöp İstasyonlu Robot Süpürge 37.999 TL

Philips Lumea Lazer Epilasyon Cihazı 17.499 TL

Philips Azur 7000 Serisi Buharlı Ütü 2.899 TL

Bosch Unlimited 7 Şarjlı Dikey Süpürge 13.999 TL

Philips 6000 Serisi Şarjlı Dikey Süpürge 13.999 TL

Dreame Z20 Cordless Stick Şarjlı Dikey Süpürge 16.999 TL

Dreame D20 Akıllı Robot Süpürge 17.499 TL

Lina Üç Kişilik Yüksek Ayaklı Kanepe: 9.999 TL

Zümrüt Bahçe & Balkon Oturma Takımı: 6.699 TL

8 Kapaklı Dolap: 8.599 TL

Vera 3 Kapaklı 2 Çekmeceli Dolap: 4.899 TL

Yaren Yavrulu Karyola: 5.299 TL

İnci Çok Amaçlı Dolap / Kahve Köşesi: 4.799 TL

