Beyaz Saray’ın X sosyal medya hesabından peş peşe yapılan paylaşımlar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İlk videoda Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in “Başlatıyoruz değil mi?” dediği duyulurken, 4 saniyelik kısa video kısa süre içinde kaldırıldı. Ardından telefona gelen bildirim sesinin duyulduğu bir video daha paylaşıldı. Videoyu ağır çekimde yeniden paylaşan sosyal medya kullanıcıları, karanlık görüntülerin arasında ABD bayrağının belirdiğini öne sürdü. Söz konusu görüntülere çok sayıda yorum yağdı.

İran-İsrail-ABD savaşında yirmi yedinci güne girilirken, Beyaz Saray’dan paylaşılan iki video dünya gündemine bomba gibi düştü. İlk videoda, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in “Başlatıyoruz değil mi?” dediği duyuldu. 4 saniyelik kısa video kısa süre içinde silindi.

TELEFON BİLDİRİM SESİYLE PAYLAŞTILAR

Bu videonun ardından dikkat çeken ikinci bir paylaşım yapıldı. Yaklaşık 4 saniye süren videoda yalnızca bir telefon bildirim sesi yer aldı. Paylaşımı ağır çekimde inceleyen sosyal medya kullanıcıları, karanlık görüntülerin içinde ABD bayrağının kısa süreli gözüktüğünü öne sürdü.

Bu video ise hala Beyaz Saray’ın resmi X hesabından kaldırılmadı. Konuya ilişkin resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmezken, görüntülere kısa süre içinde yüzlerce yorum yağdı.

Beyaz Saray'dan peş peşe gizemli paylaşımlar! Biri saniyeler içinde kaldırıldı, o videoya yorum yağdı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün yaptığı İran açıklamalarında, ABD Başkanı Donald Trump’ın operasyonun başında 4 ile 6 hafta arasında bir süre öngördüğünü hatırlatarak, mevcut durumun bu planların da önünde olduğunu belirtmişti.

Beyaz Saray'dan peş peşe gizemli paylaşımlar! Biri saniyeler içinde kaldırıldı, o videoya yorum yağdı

Ordunun performansını öven Leavitt, "Şu anda tarihin en iyi ordusu kendi planlarının bile önünde gidiyor. Operasyondaki hedeflerimize ulaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"İRAN YANLIŞ HESAP YAPMAMALI"

Leavitt, "Geçtiğimiz günlerde İranlı yetkililerle verimli bir görüşme geçti. Başkan Trump'la iş birliği yapmaya başladılar. Şu anda bu rejimi yatıştırmış durumdayız. İran durumun vahametini anlamakta sıkıntı yaşarsa, onlara öğretiriz. İran rejimi bir çıkış yolu arıyor, ezildiklerinin farkındalar. İran yenildiğini kabul etmeli. Kabul etmezse Trump daha sert vuracak." şeklinde konuşmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası