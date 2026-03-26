Popüler FPS oyunu Valorant oyuncularının yakından takip ettiği Gece Pazarı etkinliği için tarih netleşti. İndirimli silah kaplamalarına erişim imkanı sunan etkinliğin Mart 2026 dönemi için geri dönüş tarihi merak konusu oldu.

Valorant Gece Pazarı, sınırlı süreli indirim fırsatlarıyla yeniden oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her açıldığında farklı ve kişiye özel teklifler sunan bu sistem, özellikle uygun fiyatla skin almak isteyen oyuncuların gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 Mart Valorant Gece Pazarı ne zaman?

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN?

Valorant Gece Pazarı etkinliğinin 2026 Mart dönemi için başlangıç tarihi 27 Mart olarak açıklandı. Oyuncular, bu tarihten itibaren oyun içerisinde yer alan mağaza bölümünden Gece Pazarı sekmesine erişerek kendilerine özel indirimli teklifleri görüntüleyebilecek. Etkinlik her zamanki gibi sınırlı süreyle açık kalacak ve belirlenen süre sonunda teklifler erişime kapanacak. Gece Pazarı süresi 27 Mart-17 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak.

VALORANT GECE PAZARI'NA NASIL BAKILIR?

Gece Pazarı’na erişmek için Valorant istemcisini açmak yeterli. Ana menüde, ekranın sağ üst köşesinde yer alan kart simgesine tıklandığında oyunculara özel altı kapalı kart görüntüleniyor. Kartlara tek tek tıklanarak indirimli silah kaplamaları ortaya çıkarılabiliyor. Kartların renkleri, sunulan kaplamaların nadirlik seviyesini ifade ediyor. Gece Pazarı boyunca bu kartlar değiştirilemiyor ve yeniden çekiliş yapılmıyor. Oyuncular, etkinlik sona erene kadar yalnızca kendilerine sunulan kostümler arasından seçim yapabiliyor.

GECE PAZARI’NDA HANGİ SKİNLER ÇIKAR, TEKLİFLER YENİLENİR Mİ?

Select, Deluxe ve Premium seviyesindeki skinler Gece Pazarı’nda yer alabilir. Battle Pass skinleri ve Ultra/Exclusive seviyesindeki kaplamalar ise etkinliğe dahil edilmez.

Sunulan teklifler etkinlik süresince sabit kalıyor ve oyuncular kartları yenileyemiyor veya rastgele çekemiyor. Bir kez kartları açtığınızda size sunulan altı oyun içi kozmetik ve indirim oranları Gece Pazarı süresince açık kalıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası