GSB işçi alımı kura sürecinde gözler noter huzurunda yapılacak çekilişe çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 157 sürekli işçi alımına başvuran adaylar, kura tarihi, saat bilgisi ve sonuçların ilan edileceği süreci araştırıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı sürekli işçi alımı kapsamında yürüttüğü personel alım sürecinde yeni detaylar netleşti. İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayan adaylar şimdi kura çekiminin yapılacağı tarih ile sonuçların açıklanacağı sürece odaklandı. Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruda noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimine ilişkin saat, yer ve yayın bilgileri paylaşıldı.

GSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 157 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Temizlik görevlisi kadrosunda yapılacak alımlarda 45 engelli aday ile 112 eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan aday için kura yöntemi uygulanacak. Süreç, 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında yürütülüyor.

Kura sonuçlarının çekilişin ardından aynı gün içerisinde veya kısa süre içinde Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor. Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası asıl ve yedek aday listeleri ilan edilecek. Açıklanan sonuçların ardından asıl adayların, başvurdukları kadro için gerekli belgeleri ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine şahsen teslim etmeleri gerekecek.

GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Çekiliş, Ankara Altındağ’daki Bakanlık Merkez Binası Konferans Salonu 3 No’lu Toplantı Salonu’nda noter huzurunda yapılacak. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda kura sürecinin şeffaf şekilde yürütüleceği vurgulandı.

Ayrıca kura çekimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Salon kapasitesi doğrultusunda adayların çekilişi yerinde takip edebileceği de belirtildi.

