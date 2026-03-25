Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bölgede yaşanan savaş sonrası sosyal medyada yayınlanan dezenformasyon içeriklerine karşı uyarı yayınladı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı yapay zekayla üretilen skandal videolara atıf yapılarak "Sadece ilgili resmi makamların yaptığı açıklamalara itibar edilmesi önem arz eder" denildi.

28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a karşı başlattığı savaş, İran'ın da misilleme saldırıları gerçekleştirmesiyle büyüdü. Savaşın gidişatı takip edilirken sosyal medyada ise birçok dezenformasyon barındıran içerik yer aldı.

Bunlardan birisinde de İsrail-ABD suikastlarında öldürülen liderler yer almış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sırada beklediği kurgulanmıştı. Yapay zekayla kurgulanan skandal video, sosyal medyada da büyük tepki çekmişti.

"DEZENFORMASYON FAALİYETLERİ ARTTI"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bu paylaşımlara ilişkin bir uyarı yayınladı. Açıklamada, "Son dönemde bölge genelinde yaşanan kritik gelişmeler ve hareketlilikle beraber, ülkemizin huzurunu, milli güvenliğini, toplumsal birlik ve beraberliğini hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinde artış gözlemlenmektedir." denildi.

"YAPAY ZEKAYLA GÖRSEL, SES VE VİDEO OLUŞTURULARAK ALGI YÜRÜTÜLÜYOR"

Yapay zekaya dikkat çekilen açıklama şöyle devam etti: "Özellikle yapay zeka teknolojileri kullanılarak üretilen gerçek dışı görsel, ses ve video içerikleri (deepfake) ile kamuoyunda algı operasyonları yürütülmekte; toplumsal hassasiyetler manipüle edilmeye çalışılmaktadır. Provokatif amaçlarla sosyal medya mecralarında yaygınlaştırılmaya çalışılan bu tarz içeriklere karşı;

- Sadece ilgili resmi makamların yaptığı açıklamalara itibar edilmesi,

- Kaynağı belirsiz, sansasyonel veya duygusal tepki oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara karşı şüpheyle yaklaşılması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması,

- Teknolojik imkanlarla üretilen dezenformatif içeriklerin, birer "psikolojik harekat" unsuru olduğunun unutulmaması ve bu tür manipülasyonlara karşı sağduyunun korunması önem arz etmektedir.

Milli güvenliğimizi ve toplumsal barışımızı korumak adına, dezenformasyonla mücadelede en güçlü savunmamızın farkında olmak, provokatif içeriklerin yayılımına destek vermemek ve resmi makamlarca teyit edilmiş doğru bilgileri takip etmek olduğu unutulmamalıdır."

