Çoğunlukla sinüzit yada migren ağrısı olarak varsayılan geçmeyen baş ağrısının perde arkasında ‘beyin tümörü’ riski yer alabilir. Geçmeyen baş ağrının beyin tümörünün ilk sinyali olduğunu belirten uzman isim “Beyin tümörleri her yaş grubunda görülebilir. Mide bulantısı ya da güçsüzlük de belirtiler arasında” diyerek uyardı.

Geçmeyen baş ağrısının beyin tümörünün ilk sinyali olduğunu belirten Prof. Dr. İbrahim Ziyal, bazı belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Baş ağrısı, mide bulantısı ya da güçsüzlük gibi şikayetlerin çoğu zaman basit nedenlere bağlı olduğunu ifade eden uzman isim “Beyin tümörleri her yaş grubunda görülebilir. Bebek ve çocuklarda doğuştan tümörler görülebilirken, yaş ilerledikçe sonradan gelişen tümörler ortaya çıkabilir. Özellikle hipofiz adenomu gibi hormonal tümörler kadınlarda daha erken belirti verebildiği için tanı da daha erken konabilmektedir. Ailede birinci derece bireylerde beyin tümörü öyküsü olması da risk faktörü oluşturabilir” dedi.

Herkes migren yada sinüzit sanıyor! Geçmeyen baş ağrısında ölümcül tehlike

“EN SIK BELİRTİSİ BAŞ AĞRISI”

Beyin tümörlerinin 10 farklı belirtiyle ortaya çıkabileceğini ifade eden Dr. Ziyal, "Beyin kapalı bir yapı içinde yer aldığı için anormal büyüyen bir oluşum zamanla beyin dokusuna bası yapar. Bunun en sık belirtisi baş ağrısıdır. Zamanla bulantı ve kusma da tabloya eklenebilir" diyerek uyardı.

Herkes migren yada sinüzit sanıyor! Geçmeyen baş ağrısında ölümcül tehlike

“TESADÜFEN SAPTANABİLİR”

Baş ağrısının karakterinin ayırıcı tanıda önemli olduğunu belirten Ziyal, "Sürekli, tüm başa yayılan ve özellikle sabah bulantı ve kusma ile birlikte görülen baş ağrıları dikkatle değerlendirilmelidir. Bazen başka bir nedenle çekilen beyin MR'ında tümör tesadüfen saptanabilir. Bu nedenle ayrıntılı nörolojik muayene büyük önem taşır" diye konuştu.

Herkes migren yada sinüzit sanıyor! Geçmeyen baş ağrısında ölümcül tehlike

"HER TÜMÖR KÖTÜ HUYLU DEĞİL”

Dr. Ziyal, beyin tümörünün her zaman kötü huylu olmadığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

Tamamen çıkarılan ve iyi huylu olan birçok hasta ek tedaviye ihtiyaç duymadan yaşamını sürdürebilir. Ancak alışılmışın dışında, giderek artan ve nörolojik belirtilerle birlikte görülen şikayetlerde vakit kaybetmeden uzmana başvurmak erken tanı açısından hayati önem taşır.

Dr. Ziyal, beyin tümörlerinde görülebilecek belirtileri şöyle sıraladı:

Belirtiler Geçmeyen ve giderek artan baş ağrısı Özellikle sabahları belirginleşen bulantı ve kusma Kol ve/veya bacakta güçsüzlük Konuşma bozukluğu Epilepsi nöbeti Görme bozukluğu veya çift görme Dengesizlik, el ve ayaklarda büyüme İşitme azalması Yutma güçlüğü Kişilik ve davranış değişiklikleri

