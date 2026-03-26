Trabzonspor taraftarının, Galatasaray maçında eski oyuncuları Uğurcan Çakır'ı protesto edeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından milli file bekçisi için ödenen 33 milyon euro bonservis bedeli, Süper Lig tarihine geçmişti.

Galatasaray'ın 64 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de Trabzonspor, 60 puan ve maç fazlasıyla 3'üncü sırada yer alıyor. Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan Galatasaray karşılaşması için bordo-mavili taraftarlarının ayrı bir hazırlığı var.

Uğurcan Çakır

PROTESTO HAZIRLIĞI

Sözcü'de yer ala habere göre; Trabzonsporlu futbolseverlerin, altyapıdan yetişip uzun yıllar A takım kalesini koruyan Uğurcan Çakır için planı ortaya çıktı. Sezon başında 33 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'a transfer olan 29 yaşındaki file bekçisi, sahte dolarlarla protesto edilecek.

Papara Park'ta protestonun gerçekleşeceği güney kale arkası tribününde satışa çıkan tüm maç biletlerinin kısa sürede tükenmesi dikkat çekti.

