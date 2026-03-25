Galatasaray'da Victor Osimhen’in kolunun kırılmasının ardından gözlerin çevrildiği Arjantinli golcü Mauro Icardi, henüz takıma katılmadı. Beş günlük iznin ardından kızlarını görmek için ülkesine giden 33 yaşındaki futbolcu, ekstra süre talep etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında Osimhen’in kolunun kırılmasının ardından gözlerin çevrildiği Icardi antrenmanlarda yer almadı.

EKSTRA SÜRE TALEP ETTİ

Liverpool maçı sonrasında G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk’un takıma beş gün izin vermesi üzerine kızlarını görmek için Arjantin’e giden yıldız oyuncu ekstra süre talep etti.

BURUK'TAN BARIŞ ALPER TERCİHİ

Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayan takımın antrenmanında yer almayan Icardi, pazartesi günü gelecek. Okan Buruk’un, Trabzonspor maçında santrforda Barış Alper Yılmaz’ı kullanmayı planladığı öğrenildi. Osimhen'in Liverpool deplasmanında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası gözlerin çevrildiği Arjantinli, bu sezon tüm kulvarlarda 39 maçta 15 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

