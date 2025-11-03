Memurlardan hükümete ek zam çağrısı: Alacaklarda cömert, memura gelince cimri olmayın!

Ekim enflasyonuyla birlikte yeniden değerleme oranı da belli oldu. 2026 yılında vergi, harç ve cezalara yapılacak zammı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. Rakamların açıklanmasının ardından Memur-Sen'den dikkat çeken bir çağrı geldi.

MEMUR-SEN'DEN HÜKÜMETE ZAM MESAJI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur zammıyla ilgili hükümete seslendi. Yalçın, "Yeniden değerleme oranının altında olmayacak şekilde kamu görevlilerine iyileştirme yapılmalıdır" dedi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Yalçın, şunları söyledi:

"Ekim ayı enflasyon oranı %2,55 olarak açıklandı. 4 aylık enflasyon (Temmuz-Ekim) %10,25 ve enflasyon farkı %5 olarak gerçekleşti. Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşecek fiyat artışlarıyla kamu görevlilerinin gelir kayıpları maalesef büyüyerek devam edecek. Kış aylarının gelmesiyle birlikte; doğalgaz kullanımı, elektrik ve diğer zorunlu harcamalarda mecburi olarak artacak.

7.Dönem Toplu Sözleşme’de Hakemin vermiş olduğu karar; 6 aylık dönemler içerisinde enflasyona yenildi, maaşlar eridi ve kamu görevlileri mağdur edildi. Geçmiş tekrarlanmasın, kamu görevlilerimiz kışın soğukluğunu ceplerinde yaşamasın istiyoruz.

"BU ARTIŞLARLA GÜN GEÇMEZ, SIKINTILAR BİTMEZ"

Kamu işvereni/hakemi; statüler arasındaki uçuruma göz yumuyor, çalışma barışının bozulmasına, kurumlarda bordro kıyaslaması yapılmasına sessiz kalıyor. “Hakem Kurulu’nun vermiş olduğu bu hatalı karar daha ne kadar sürdürülebilir?” derken; düz mantık Hakemin umursamaz tavrı, yetersiz zammı ve gerçeği sorgulamaya yetmeyen kararı nedeniyle kamu görevlileri 2 yıl daha kayıplarla boğuşmaya devam edecek.

Daha şimdiden kurumlarda, odalarda, yemekhanelerde ve koridorlarda bordro kıyaslaması yapılıyor, kamu görevlilerimiz “emeğimin karşılığı bu muydu” diye haklı olarak tepki gösteriyor. Her bir kamu görevlisi işini özveriyle, sadakatle ve inanarak yapıyor. Emeği karşılığında alacağı ücretin de adaletli ve hakkaniyetli olmasını istiyor.

Kamu İşvereni ve talimatla karar veren Hakemi; günü kurtarmaya çalışıyor. Bu artışlarla gün geçmez, sıkıntılar bitmez, bu tartışmalar azalmaz!

"MEMURA GELİNCE CİMRİ OLMAMALI"

İşveren; alacaklarında cömert, memura gelince cimri olmamalı! Çalışanlar arasında yapılan ayrım, bütçede son bulmalı!

Açıklanan Ekim ayı verileriyle 2026 yılında uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı da belli oldu. Kamu görevlilerine 2026 yılı için öngörülen (%11+%7) artışa karşılık devletin alacaklarına uygulayacağı artış %25,49 olarak kayıtlara geçti.

'Alırken bol keseden, verirken boş kese gösteren' sistemle adalet sağlanmaz. Kamu görevlilerine Ocak ayında yapılacak artış, Yeniden Değerleme Oranı’nın altında kesinlikle olmamalıdır! Erken uyarı sisteminin feryat sesi duyulmalı, 'iş işten geçti' deyimi gerçeğe dönüşmeden önlem alınmalıdır.

"İNSANI YAŞATAN DEVLET, ÇİZGİSİNDEN ÖDÜN VERİLMEMELİ"

Kamu görevlisi devletin teminatıdır! Ekonomide dengeleme, enflasyonda azalma, piyasada istikrar gibi ekonomik ibarelerin; emeğin değersiz, alım gücünün yetersiz ve geleceğe bakışın ise karamsar olduğu bir süreçte önemi yoktur ve olmayacaktır.

İnsanı, emeği, alın terini değersizleştirmeye yönelik hatadan acilen vazgeçilmeli, imkan, zaman ve fırsat varken yanlış düzeltilmeli, medeniyetimizin temel taşı olan “İNSANI YAŞATAN DEVLET” çizgisinden ödün verilmemelidir.

"SADECE İHTİYAÇLAR ARTMIYOR, ALIM GÜCÜMÜZ DE İSİTKRARLI ŞEKİLDE AZALIYOR!"

Sadece dolar, kur ve altın üzerinden geçmiş ile bugün arasında alım gücü kıyaslaması yapılamaz…

▪️ Günün ihtiyaçları değişti.

▪️ Zorunlu giderlerin gelir içerisindeki oranı değişti.

▪️ Geçimi zorlayan unsurlar değişti.

▪️ Geleceğe dair beklentiler değişti.

▪️ Üretim değişti, tüketim değişti.

▪️ Evlilik maliyetleri arttı,

▪️ Çocuk bakım giderleri yükseldi,

▪️ Ev almak, tasarruf yapmak imkansız hale geldi.

Gelirimiz rakamsal olarak artıyor fakat reel olarak düştüğünü de görmek gerekiyor. Kişi başına düşen milli hasıladan kamu görevlilerimiz karşılığını tam olarak almak istiyor.

Memur-sen olarak; devletin güven kalesi, kamu hizmetinin asli ve vazgeçilmez unsuru kamu görevlilerimiz için 8. Dönem Toplu Sözleşme masasında İşverenin/Hakemin yaptığı hatayı düzeltmesini ve çalışanlar arasında huzurun tekrar sağlanmasını bekliyoruz."