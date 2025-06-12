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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uçak kazası sonrası Hindistan'a taziye mesajı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'da 290 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan "Türk Milleti adına taziyelerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevenlerine Türk milleti adına taziyelerini iletti ve yaralananlara acil şifalar diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından, Hindistan'ın Gucerat eyaletine bağlı Ahmedabad kentinde, 242 yolcu ve mürettebatı taşıyan yolcu uçağının havalimanı yakınlarında düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevenlerine Türk milleti adına taziyelerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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