Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Nihai rapor çıktı! Reisi'yi taşıyan helikopteri niçin düştü?

Nihai rapor çıktı! Reisi'yi taşıyan helikopteri niçin düştü?

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Nihai rapor çıktı! Reisi&#039;yi taşıyan helikopteri niçin düştü?

Dünya Haberleri  / Ajanslar

Eski İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili nihai rapor çıktı. Raporda kazanın ana sebebi “bahar mevsiminde bölgedeki karmaşık iklim şartları” ile “aniden yükselen yoğun sis tabakası” şeklinde belirtildi. Kazada herhangi bir sabotaj olmadığı ifade edildi. Helikopter pilotunun ise acil durum bildirmediği bilgisi nihai raporda yer aldı.

Eski İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin 19 Mayıs'ta helikopter kazası sonucu ölümünün ardından yeni bir gelişme yaşandı. Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin nihai rapor yayınlandı.

İran Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı üst düzey uzman bir heyet tarafından hazırlanan raporda, kazanın teknik, meteorolojik ve operasyonel boyutlarının derinlemesine incelendiği belirtilirken, helikopterin satın alındığı tarihten itibaren yapılan tüm bakım ve onarımların uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşırken kazaya uğrayan helikopterin yerinin tespit edildiği bildirildi

NİHAİ RAPORDA "SABOTAJ YOK" İFADESİ

Raporda, “Kazadan önceki uçuş görevine ilişkin belgeler, helikopterin Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından talep edilmesinden, helikopterin göreve başlamasına kadar olan tüm süreçleri detaylı olarak ortaya koymaktadır. Bu belgelerin, ilgili tüm talimatlar, yönergeler ve standartlarla tamamen uyumlu olduğu tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Raporda, “Helikopterin kaza sırasında önceden belirlenen uçuş rotasından sapmadığı ve pilotun kullandığı uçuş bilgilerini doğru bir şekilde takip ettiği doğrulanmıştır” denildi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı İsmaili, Reisi'nin helikopter kazasında yaşananları anlattı

PİLOT ACİL DURUM BİLDİRMEMİŞ!

Helikopterin kalan parçaları, motorlar, güç aktarım sistemleri ve elektronik ekipmanlar üzerinde yapılan incelemelerde, kazaya neden olabilecek herhangi bir teknik arıza veya sabotaj belirtisi bulunamadığı aktarılan raporda, “Öte yandan Adli Tıp inceleme raporuna göre, cenazeler üzerinde yapılan toksikoloji ve patoloji testlerinde herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmamıştır” ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji raporlarının da dikkatle incelendiği belirtilen raporda, “Kaza günü bölgedeki hava şartlarının, özellikle yoğun sis oluşumu gibi olumsuz faktörlerin, olayın meydana gelmesinde etkili olduğu belirlenmiştir. Helikopterin kabin içi ses kayıtları ve uçuş veri kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde ise pilotun acil bir durum bildirmediği tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesiyle ilgili ön rapor yayınlandı | Euronews

"KAZANIN ANA SEBEBİ İKLİM ŞARTLARI"

Raporda, “Tüm bu bulgular ışığında, kazanın ana sebebinin “bahar mevsiminde bölgedeki karmaşık iklim şartları” ile “aniden yükselen yoğun sis tabakası” olduğu belirtilmiş ve helikopterin bu olumsuz hava şartları nedeniyle dağa çarparak düştüğü sonucuna varılmıştır. Bu kapsamlı inceleme sonucunda, kazanın tüm detaylarıyla aydınlatıldığı ve teknik, operasyonel veya dışsal bir etkenin kazaya sebep olmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

İran’da 19 Mayıs’ta Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'da cevap bekleyen sorular: Kaza mı sabotaj mı? - Son Dakika Dünya Haberleri | NTV Haber

REİSİ'NİN ÖLÜMÜNE YOL AÇAN KAZA

Eski İran Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı törenine katıldı. Reisi, beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını bildirilmişti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin yeri bulundu - Son Dakika Haberleri

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı varPutin'i saf dışı bıraktı! Paşinyan'dan Azerbaycan'a sınırda barış teklifi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Putin'i saf dışı bıraktı! Paşinyan'dan Azerbaycan'a sınırda barış teklifi - DünyaPaşinyan'dan Azerbaycan'a sınırda barış teklifiGündem Gazze'de ateşkes... Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp ile Filistin Başbakanı Mustafa bir araya geldi - DünyaVeldkamp ile Mustafa bir araya geldiİşgalci İsrailli Bakan Ben-Gvir'den katliam çağrısı: Batı Şeria'daki Filistinlileri cezalandıralım - Dünya"Batı Şeria'daki Filistinlileri cezalandıralım"İsrail'in en büyük işçi sendikası greve gidiyor! Amaç Gazze’de ateşkes - Dünyaİsrail'in en büyük işçi sendikası greve gidiyor!Rusya Harkiv'e bomba yağdırdı! Zelenskiy'den yardım çağrısı, onlarca yaralı var - DünyaZelenskiy'den yardım çağrısı, onlarca yaralı varAzerbaycan'da tarihi seçim! Sandıklar kapandı, oy verme işlemi sona erdi - Dünyaİşgalden kurtarılan bölgede sandık kuruldu
Sonraki Haber Yükleniyor...