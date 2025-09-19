Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Özelleştirmeye onay! İstanbul, Muğla ve Yalova'daki taşınmazlar satıldı

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 3 ildeki bazı taşınmazların satışına onay verdi. Buna göre; Muğla'daki taşınmaz 29 milyon 529 bin lirayla, Yalova'daki taşınmaz 28 milyon lirayla, İstanbul Sarıyer'deki taşınmaz ise 21.7 milyon lirayla en yüksek teklifi veren firmaların oldu.  

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) taşınmaz satışlarına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

BODRUM'DAKİ TAŞINMAZ İÇİN 29.5 MİLYON LİRA 

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi'ndeki taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihale sonucunda 29 milyon 529 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren SRL İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti'ye satılmasına karar verildi.

YALOVA'DAKİ TAŞINMAZ İÇİN 28 MİLYON LİRA 

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki taşınmazların 28 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Onay Gayrimenkul Danışmanlık Ltd. Şti'ye satışı onaylandı.

SARIYER'DEKİ TAŞINMAZ İÇİN 21.7 MİLYON LİRA 

Yine mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Gümüşdere Mahallesi'ndeki taşınmazın 21 milyon 700 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren İmge Grup İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satılması kararlaştırıldı.

