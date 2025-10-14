Berke Özer Milli Takım kampını neden terk etti, ceza alacak mı?

Lille forması giyen ve son haftalardaki performansıyla Avrupa basınında dikkat çeken Berke Özer, 3 kez tekrarlanan penaltıyı kurtararak takımına 3 puan kazandırmasının ardından, izinsiz bir şekilde Milli Takım kadrosundan ayrıldı.

BERKE ÖZER MİLLİ TAKIM KAMPINDAN NEDEN AYRILDI?

Berk Özer, kadro kararlarının performansa dayalı olmaması ve adaletli bir düzen içinde yer alma isteği nedeniyle, kampın moralini bozmamak amacıyla izinli bir şekilde kampı terk etmiştir.

Berke Özer ise kamptan neden ayrıldığına dair şu açıklamada bulundu;

"Maç kadrosunu gördüğümde, yapılan görüşmelerin anlamsız olduğunu ve kararların performans odaklı olmadığını fark ettim. Kampın moralini etkilememek adına, İstanbul’a dönüşte teknik ekibe düşüncelerimi ilettim ve izni dahilinde kamptan ayrıldım. Bu karar hiçbir arkadaşımı hedef almıyor. Benim için önemli olan adaletli bir düzenin içinde yer almak. Yaşanan süreci ve açıklamanın üslubunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

TFF'den konuya dair yapılan açıklamada "A Milli Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır. " denilmişti.

BERKE ÖZER CEZA ALACAK MI?

Berke Özer'in ceza alıp almayacağı henüz belli değildir. İlerleyen saatlerde konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandığında haberimize eklenecektir.