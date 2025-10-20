Halef 5. bölüm neden yayınlanmadı, nereden izlenir? Youtube'da yer almadı

İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı Halef, konusuyla izleyiciyi ekrana bağlarken 5. bölümün YouTube'da ve NOW TV sitesinde yer almadı. Halef 5. bölüm neden yayınlanmadı, nereden izlenir araştırılıyor.

HALEF 5. BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Halef dizisinin 5. bölümü, 16 Ekim 2025 Perşembe akşamı NOW TV'de yayınlandıktan sonra YouTube'da yer almadı. Yapım ekibinin aldığı stratejik değişiklik nedeniyle dizi yeni bölümün ardından 5 gün boyunca bir dijital platformda yer alacak.

HALEF 5. BÖLÜM YOUTUBE'DE NEDEN YOK?

Halef 5. bölümünün YouTube'da yayınlanmaması, yapım ekibinin aldığı karardan kaynaklanıyor. Dizinin yeni bölümleri televizyonda ekrana geldikten sonra 5 gün boyunca dijital platformda yayına girecek. İzleyiciler, platforma üye olarak dizinin tekrarlarını izleyebilir. Verilen sürenin ardından bölümlerin aşamalı olarak YouTube'a yüklenmesi bekleniyor.

HALEF 5. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Halef 5. bölüm, 16 Ekim 2025'ten itibaren 5 gün süreyle sadece Disney+ platformunda izlenebilir. Platform, abonelikle mobil, web ve akıllı TV'lerde erişime açık.

KONUSU NE?

“Halef” dizisi, başarılı bir cerrah olan Serhat’ın doğup büyüdüğü topraklara geri dönmesiyle şekillenen dramatik bir hikâyeyi anlatıyor. Şehirde kurduğu düzeni ve sevdiği kadın Melek’le gizlice yaptığı evliliği ardında bırakmak zorunda kalan Serhat, Urfa’ya döndüğünde iki köklü aile arasındaki kan davasının içine çekilir.