Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Halef 5. bölüm neden yayınlanmadı, nereden izlenir? Youtube'da yer almadı

Halef 5. bölüm neden yayınlanmadı, nereden izlenir? Youtube'da yer almadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Halef 5. bölüm neden yayınlanmadı, nereden izlenir? Youtube&#039;da yer almadı
Halef, Dizi, YouTube, Disney+, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Halef dizisi 5. bölümü, 16 Ekim 2025'te yayınlandıktan sonra YouTube'da yer almadı. Bölümü yayın gününde takip edemeyen izleyiciler Halef dizisi 5. bölüm neden yok merak ederken dizinin nereden izleneceği belli oldu.

İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı Halef, konusuyla izleyiciyi ekrana bağlarken 5. bölümün YouTube'da ve NOW TV sitesinde yer almadı. Halef 5. bölüm neden yayınlanmadı, nereden izlenir araştırılıyor.

HALEF 5. BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Halef dizisinin 5. bölümü, 16 Ekim 2025 Perşembe akşamı NOW TV'de yayınlandıktan sonra YouTube'da yer almadı. Yapım ekibinin aldığı stratejik değişiklik nedeniyle dizi yeni bölümün ardından 5 gün boyunca bir dijital platformda yer alacak.

Halef 5. bölüm neden yayınlanmadı, nereden izlenir? Youtube'da yer almadı - 1. Resim 

HALEF 5. BÖLÜM YOUTUBE'DE NEDEN YOK?

Halef 5. bölümünün YouTube'da yayınlanmaması, yapım ekibinin aldığı karardan kaynaklanıyor. Dizinin yeni bölümleri televizyonda ekrana geldikten sonra 5 gün boyunca dijital platformda yayına girecek. İzleyiciler, platforma üye olarak dizinin tekrarlarını izleyebilir. Verilen sürenin ardından bölümlerin aşamalı olarak YouTube'a yüklenmesi bekleniyor. 

Halef 5. bölüm neden yayınlanmadı, nereden izlenir? Youtube'da yer almadı - 2. Resim

HALEF 5. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Halef 5. bölüm, 16 Ekim 2025'ten itibaren 5 gün süreyle sadece Disney+ platformunda izlenebilir. Platform, abonelikle mobil, web ve akıllı TV'lerde erişime açık.

Halef 5. bölüm neden yayınlanmadı, nereden izlenir? Youtube'da yer almadı - 3. Resim

KONUSU NE?

“Halef” dizisi, başarılı bir cerrah olan Serhat’ın doğup büyüdüğü topraklara geri dönmesiyle şekillenen dramatik bir hikâyeyi anlatıyor. Şehirde kurduğu düzeni ve sevdiği kadın Melek’le gizlice yaptığı evliliği ardında bırakmak zorunda kalan Serhat, Urfa’ya döndüğünde iki köklü aile arasındaki kan davasının içine çekilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin nadir element haritası genişliyor: Eskişehir'in ardından gözler o ildeSelin vurduğu Meksika'da bilanço ağırlaşıyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Divan Otel kimin, Murat Tomruk kimdir? - HaberlerDivan Otel kimin, Murat Tomruk kimdir?TCMB faiz kararı ne zaman, PPK toplantı tarihi belli oldu mu? - HaberlerTCMB faiz kararı ne zaman, PPK toplantı tarihi belli oldu mu?Kral Kaybederse final mi yapacak? Kadrodan ayrılan isimlerle gündeme geldi - HaberlerKral Kaybederse final mi yapacak? Kadrodan ayrılan isimlerle gündeme geldiİstanbulspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz yayınlanacak - Haberlerİstanbulspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Şifresiz yayınlanacakBugün hangi maçlar var? 20 Ekim bugünkü maç takvimi! - HaberlerBugün hangi maçlar var? 20 Ekim bugünkü maç takvimi!Avrupa'da saatler ne zaman geri alınacak, Türkiye'de kış saatine ne zaman geçilecek? - HaberlerAvrupa'da saatler ne zaman geri alınacak, Türkiye'de kış saatine ne zaman geçilecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...