Yapımı 3 ay sürdü, 3,5 karat pırlanta ve 5.97 gram altın kullanıldı! Bu tespihin değeri 150 bin lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da ilk defa sipariş üzerine 3,5 karat pırlanta ve 5.97 gram altın kullanılarak yapılan altın püsküllü fil dişi tespih, 3 ay boyunca yapılan çalışmaların ardından görücüye çıktı. Tespihin değerinin 150 bin lira olduğu belirtildi.

Elazığ'da tespih ustası Hadin Bulut, sipariş üzerine ilk defa pırlanta işlemeli ve altın püsküllü fil dişi tespih yaptı. 3 aylık yapım ve işleme süresinin ardından tamamlanan tespihte 3,5 karat pırlanta ve 5.97 gram altın kullanıldı.

Kullanılan malzeme kadar görüntüsü ile de dikkat çeken fil dişi tespih hakkında açıklamalarda bulunan Hadin Bulut şunları söyledi:

"SİPARİŞ ÜZERİNE YAPILDI"

"Dünyanın en değerli iki madenini orijinal bir fil dişinde birleştirdik. Pırlanta ile altının fil dişinin üzerindeki müthiş görselini yakaladık. Tamamen özel ve sipariş üzerine yapıldı. 3,5 karat pırlanta ve 5.97 gram 14 ayar altın kullanıldı. Fil dişinin de 20 grama yakın malzemesi var."

Yapımı 3 ay sürdü, 3,5 karat pırlanta ve 5.97 gram altın kullanıldı! Bu tespihin değeri 150 bin lira - 1. Resim

"YAPIMI 3 AY SÜRDÜ"

Özel işçilik yapıldığını vurgulayan Bulut, "Fiyat olarak ilk defa yaptığımız için 150 bin liraya yaptık. Aslında ilk defa yaptığımız için işçilik ücreti almadık. İkinci bir sipariş alırsak, 200 bin liradan aşağı yapamayız. Çünkü yapımı ortalama 3 ay sürdü" dedi.

 

