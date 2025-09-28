Sivas'ta 'tespih borsası'! Bazılarının fiyatı 10 bin dolara kadar çıkıyor

Sivas'ta bulunan tespih borsası, içerisindeki yüzlerce farklı renk ve modeldeki tespihler ile dikkat çekiyor. Tespih sevdalılarının uğrak mekânı haline gelen işletme, meraklılarının aradığı tespihleri bulduğu yer oluyor.

200 TL'YE DE VAR, 10 BİN DOLARA DA

Çevre il ve ilçelerden gelen tespih meraklıları sabah erken saatlerde alışverişe başlıyor. Bir yanda tespihler için pazarlıklar yapılırken bir yanda ise çay eşliğinde tespihler üzerine sohbet ediliyor. Fiyatları 200 TL'den başlayan ve 10 bin dolara kadar ulaşabilen tespihler, yoğun ilgi topluyor.

"TESPİH BİZİM İÇİN BİR HASTALIKTIR"

Tespihin erkekler için vazgeçilmez bir aksesuar olduğuna dikkat çeken Ahmet Karaca, "Burası Sivas'ımızın tespih kültürünün tanıtıldığı, tespih hastalarının buluştuğu her türlü tespihin bulunabileceği bir mekân" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Çeşit çeşit tespihler bulunuyor. Zaman zaman dışarıdan esnaf arkadaşlar gelir günübirlik tezgâh açarlar. Tespih kültürü olan ve tespihi tanıyan herkes burada tezgâh açabilir. Aynı zamanda diğer şehirlerden gelen arkadaşlarımız da burada ellerinde olan tespihleri tezgâh açıp satabilir. Tespih bizim için bir hastalıktır. Toplumu veya çevresindeki insanlara rahatsız edici bir görüntü verebilir ama aksine bizlere huzur ve keyif verir. Geçmişten bu yana tespih modelleri fazlasıyla arttı. Önceden elimizde bulunan oltu, kuka, damla kehribar gibi az sayıda tespihlerimiz varken bugün yüzlerce çeşitte tespihimiz mevcut. Buradaki amaç; ticaret yapmak, para kazanmak ve toplumun ihtiyacını karşılamak.

FİYATI 10 BİN DOLARI BULABİLİYOR

İşletme sahibi Selami Denli ise, "Buraya tespih meraklısı insanlar geliyor. Kendi aralarında alım satım, ticaret yapıyorlar. Kazanç olsun diye yapan da var hobi amacıyla yapan arkadaşlar da var. Tespih erkekler için bir aksesuardır. Bu durum İç Anadolu Bölgesi'nde biraz daha yoğun. Sivas'ta da bu işi yapan ve seven insanlar da çok fazla var. Esnaf arkadaşlar bir araya geliyor, dostluklar, sohbetler eşliğinde güzel ticaret yapılıyor. Türkiye'nin her ilinden buraya esnaf arkadaşlar gelip ticaret yapıyorlar. Tespih olarak en değerlisi damla kehribardır. Doğadan çıktığı gibi üretilir, katkı bulunmaz. Diğer kehribar olarak bilinen tespihlerde kimyasal maddeler vardır. Oltu tespihte tamamen Erzurum'da da üretilir. Yılan ağacı ve kuka tespihler de en çok kullanılan ve tercih edilen tespihlerdir. Tespihin değeri eskidikçe artar ve işçilikte çok önemlidir. Özenle yapılmış bir tespihin maliyeti beş ile on bin arasındadır. Malzemesi eski ise bin dolar, 2 bin dolar civarında değişiyor. Tespih yüz yılı devirdi ise fiyatları 10 bin dolara kadar çıkıyor ve bu tespihe Osmanlı tespih diyoruz" şeklinde konuştu.