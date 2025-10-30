Liverpool evinde bozguna uğradı: Son 7 maçta 6. mağlubiyet
İngiltere Lig Kupası 4. Tur maçında Liverpool, konuk ettiği Crystal Palace'a 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti ve son 7 maçta 6. mağlubiyetini aldı.
İngiltere Lig Kupası 4. Tur maçında Liverpool ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.
Enfield'da oynanan mücadeleden konuk ekip Crystal Palace, 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Crystal Palace adına turu getiren golleri 41. ve 45. dakikada Sarr ile 88. dakikada Pino kaydetti.
CRYSTAL PALACE TURLADI
Bu gollerle Crystal Palace, Liverpool karşısında adını bir üst tura yazdırdı.
LIVERPOOL 10 KİŞİ TAMAMLADI
Liverpool'dan Nallo, 79. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
KIRMIZILAR KÖTÜ GİDİŞATINI SÜRDÜRDÜ
Kırmızılar, tüm kulvarlarda çıktığı 7. maçta 6. mağlubiyetini alarak büyük hüsran yaşadı.
