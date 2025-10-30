Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter evinde fark attı! Edin Dzeko...
İtalya Serie A'nın 9. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun iki golle yıldızlaştığı maçta Inter, konuk ettiği Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti.
Inter, Serie A'nın 9. haftasında ağırladığı Fiorentina'yı 3-0 mağlup ederek altıncı galibiyetini elde etti.
ÇALHANOĞLU DUBLE YAPTI
Giuseppe Meazza'da oynanan mücadelede iki golle galibiyetin mimarı olan Hakan Çalhanoğlu, ikincisi penaltıdan olmak üzere 66 ve 88. dakikalarda ağları sarstı. Inter'in diğer golü 71. dakikada Petar Sučić'ten geldi.
FIORENTINA 10 KİŞİ TAMAMLADI
Konuk ekipte Mattia Viti, 88. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
DZEKO 76 DAKİKA SAHADA KALDI
Fiorentina'dan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Edin Dzeko, 76. dakikada yerini Mandragora'ya bıraktı.
INTER TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla ligde puanını 18'e çıkaran Inter, lider Napoli'nin 3 puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı. Fiorentina ise 4 puanla 19. sırada kaldı.
Serie A'nın gelecek haftasında Inter, Hellas Verona deplasmanına gidecek. Fiorentina ise Lecce ile karşılaşacak.
🚀 Hakan Çalhanoğlu'ndan enfes golpic.twitter.com/REKJHzVrZb— Türkiye Spor (@Turkiye_Spor) October 29, 2025