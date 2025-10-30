Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter evinde fark attı! Edin Dzeko...

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter evinde fark attı! Edin Dzeko...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter evinde fark attı! Edin Dzeko...
Hakan Çalhanoğlu, Inter, Fiorentina, Serie A, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun iki golle yıldızlaştığı maçta Inter, konuk ettiği Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti.

Inter, Serie A'nın 9. haftasında ağırladığı Fiorentina'yı 3-0 mağlup ederek altıncı galibiyetini elde etti. 

ÇALHANOĞLU DUBLE YAPTI

Giuseppe Meazza'da oynanan mücadelede iki golle galibiyetin mimarı olan Hakan Çalhanoğlu, ikincisi penaltıdan olmak üzere 66 ve 88. dakikalarda ağları sarstı. Inter'in diğer golü 71. dakikada Petar Sučić'ten geldi. 

FIORENTINA 10 KİŞİ TAMAMLADI

Konuk ekipte Mattia Viti, 88. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

DZEKO 76 DAKİKA SAHADA KALDI

Fiorentina'dan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Edin Dzeko, 76. dakikada yerini Mandragora'ya bıraktı.

INTER TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla ligde puanını 18'e çıkaran Inter, lider Napoli'nin 3 puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı. Fiorentina ise 4 puanla 19. sırada kaldı. 

Serie A'nın gelecek haftasında Inter, Hellas Verona deplasmanına gidecek. Fiorentina ise Lecce ile karşılaşacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Rıza Akpolat 'Ekrem'i yakarım' demişti, CHP'ye yönelik bir itirafçılık iddiası daha geldi! Muhittin Böcek her şeyi anlatacak mı?MHP lideri Bahçeli'den Erdoğan'a 'Cumhuriyet Bayramı' hediyesi! Tabloda detaylar dikkat çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milliler, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde galip - SporMilliler, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde galipAntalyaspor, Bursaspor'u farklı geçerek turladı - SporAntalyaspor, Bursaspor'u farklı geçerek turladıFenerbahçe 48 sayı fark attı, 4'te 4 yaptı - SporFenerbahçe 48 sayı fark attı, 4'te 4 yaptıKenan Yıldız attı, Juventus'un 8 maçlık hasreti son buldu - SporKenan Yıldız attı, Juventus'un 8 maçlık hasreti son bulduArda Turan'a beklenmedik şok: Veda ettiler - SporArda Turan'a beklenmedik şok: Veda ettilerBeşiktaş GAİN, Fransız ekibine 30 sayı fark attı - SporBeşiktaş GAİN, Fransız ekibine 30 sayı fark attı
Sonraki Haber Yükleniyor...