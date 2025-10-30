Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter evinde fark attı! Edin Dzeko...

Inter, Serie A'nın 9. haftasında ağırladığı Fiorentina'yı 3-0 mağlup ederek altıncı galibiyetini elde etti.

ÇALHANOĞLU DUBLE YAPTI

Giuseppe Meazza'da oynanan mücadelede iki golle galibiyetin mimarı olan Hakan Çalhanoğlu, ikincisi penaltıdan olmak üzere 66 ve 88. dakikalarda ağları sarstı. Inter'in diğer golü 71. dakikada Petar Sučić'ten geldi.

FIORENTINA 10 KİŞİ TAMAMLADI

Konuk ekipte Mattia Viti, 88. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

DZEKO 76 DAKİKA SAHADA KALDI

Fiorentina'dan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Edin Dzeko, 76. dakikada yerini Mandragora'ya bıraktı.

INTER TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla ligde puanını 18'e çıkaran Inter, lider Napoli'nin 3 puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı. Fiorentina ise 4 puanla 19. sırada kaldı.

Serie A'nın gelecek haftasında Inter, Hellas Verona deplasmanına gidecek. Fiorentina ise Lecce ile karşılaşacak.