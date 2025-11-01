Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK ile karşılaşacak

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Manisa FK ile Amedspor karşı karşıya geliyor. Son haftalarda puan kayıpları yaşayan ev sahibi ekip, kritik maçta taraftar desteğini arkasına alarak çıkış yakalamayı hedefliyor. Amedspor ise ligde üst sıralardaki yerini korumak için sahaya iddialı çıkacak.

MANİSA FK AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK ile Amedspor arasındaki Trendyol 1. Lig mücadelesi 2 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak. Müsabaka Mümin Özkasap Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşmayı Melih Aldemir yönetecek.

Ev sahibi Manisa FK, ligde son 4 haftadır galibiyet alamıyor. Ayrıca hafta içi Türkiye Kupası’nda Muğlaspor’a elenerek moral kaybı yaşayan siyah beyazlılar, bu maçla yeniden çıkışa geçmek istiyor. Amedspor ise puan tablosunda üst sıraları zorlayan ekiplerden biri olarak dikkat çekiyor. İki takım için de kritik öneme sahip mücadelede 3 puan hedefleniyor.

AMEDSPOR MAÇI NEREDE İZLENİR?

Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın alternatifleri bulunuyor. Mücadele hem uydu hem de dijital platformlar üzerinden ekranlara gelecek. TRT Spor’un maçı şifresiz yayınlaması sayesinde geniş kitleler karşılaşmayı izleyebilecek. Bein Sports Max 1 ise maçı abonelikle sunacak.

MANİSA FK AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor ve Bein Sports Max 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. TRT Spor üzerinden Türksat uydusu, kablo TV ve birçok platformdan maçı şifresiz izlemek mümkün olacak. Bein Sports Max 1 ise Digiturk ve internet üzerinden abonelikle yayında olacak.