Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK ile karşılaşacak

Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK ile karşılaşacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK ile karşılaşacak
Manisa FK, Amedspor, Futbol, Canlı Yayın, TRT Spor, Bein Sports, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig’de heyecan bu hafta Manisa’da yaşanacak. Manisa FK Amedspor’u sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. Taraftarlar maçın yayın bilgilerini, saatini ve Amedspor maçı nerede izlenir araştırıyor.

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Manisa FK ile Amedspor karşı karşıya geliyor. Son haftalarda puan kayıpları yaşayan ev sahibi ekip, kritik maçta taraftar desteğini arkasına alarak çıkış yakalamayı hedefliyor. Amedspor ise ligde üst sıralardaki yerini korumak için sahaya iddialı çıkacak.

MANİSA FK AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK ile Amedspor arasındaki Trendyol 1. Lig mücadelesi 2 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak. Müsabaka Mümin Özkasap Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşmayı Melih Aldemir yönetecek.

Ev sahibi Manisa FK, ligde son 4 haftadır galibiyet alamıyor. Ayrıca hafta içi Türkiye Kupası’nda Muğlaspor’a elenerek moral kaybı yaşayan siyah beyazlılar, bu maçla yeniden çıkışa geçmek istiyor. Amedspor ise puan tablosunda üst sıraları zorlayan ekiplerden biri olarak dikkat çekiyor. İki takım için de kritik öneme sahip mücadelede 3 puan hedefleniyor.

Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK ile karşılaşacak - 1. Resim

AMEDSPOR MAÇI NEREDE İZLENİR?

Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın alternatifleri bulunuyor. Mücadele hem uydu hem de dijital platformlar üzerinden ekranlara gelecek. TRT Spor’un maçı şifresiz yayınlaması sayesinde geniş kitleler karşılaşmayı izleyebilecek. Bein Sports Max 1 ise maçı abonelikle sunacak.

Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK ile karşılaşacak - 2. Resim

MANİSA FK AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor ve Bein Sports Max 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. TRT Spor üzerinden Türksat uydusu, kablo TV ve birçok platformdan maçı şifresiz izlemek mümkün olacak. Bein Sports Max 1 ise Digiturk ve internet üzerinden abonelikle yayında olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Belediye yolu onarmayınca vatandaş kendi yöntemiyle halletti!Lionel Messi açıkladı: 2026 Dünya Kupası'na katılacak mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Atletico Madrid - Sevilla maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11 belli oldu! - HaberlerAtletico Madrid - Sevilla maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11 belli oldu!Ehliyet yenileme uzatıldı mı, son tarih geçince ne olur? - HaberlerEhliyet yenileme uzatıldı mı, son tarih geçince ne olur?Aşk ve Gözyaşı final mi yaptı, dizi iptal mi edildi? Açıklama geldi! - HaberlerAşk ve Gözyaşı final mi yaptı, dizi iptal mi edildi? Açıklama geldi!İrfan Acar kimdir? Grand Kartal Otel davasında adı geçiyordu - Haberlerİrfan Acar kimdir? Grand Kartal Otel davasında adı geçiyorduİlkay Gündoğan Trabzonspor maçında neden yok, oynamıyor? Sahalara dönüş tarihi! - Haberlerİlkay Gündoğan Trabzonspor maçında neden yok, oynamıyor? Sahalara dönüş tarihi!Sakıncalı dizi hangi gün, ne zaman başlayacak? Yayın günü belli oldu! - HaberlerSakıncalı dizi hangi gün, ne zaman başlayacak? Yayın günü belli oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...