Xi'nin Güney Kore liderine hediyesi gündem oldu! 'Gizli sistem olabilir, kontrol et'

Xi'nin Güney Kore liderine hediyesi gündem oldu! 'Gizli sistem olabilir, kontrol et'

Xi’nin Güney Kore liderine hediyesi gündem oldu! &#039;Gizli sistem olabilir, kontrol et&#039;
Asya-Pasifik Zirvesi’nde beklenmedik bir an yaşandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung’a bir çift Xiaomi akıllı telefon hediye etti. Xi, telefonları uzatırken gülümseyerek, “İçinde gizli sistem olabilir, kontrol et istersen” dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 11 yıl aradan sonra Güney Kore’ye yaptığı ilk resmi ziyarette ilginç anlar yaşadı.

APEC zirvesi için Güney Kore’de bulunan Çin Devlet Başkanı Jinping, mevkidaşı Lee Jae Myung’a Xiaomi telefon hediye ederken salondakileri güldürdü.

Çin Devlet Başkanıi Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung’a bir çift Xiaomi akıllı telefon hediye etti. Telefonları uzatırken gülümseyerek, "İçinde gizli sistem yok, ama kontrol et istersen" dedi.

Xi, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) liderler zirvesi kapsamında Güney Kore’nin Gyeongju kentinde düzenlenen buluşmada Lee ile bir araya gelmişti.

Xi’nin Güney Kore liderine hediyesi gündem oldu! “Gizli sistem olabilir, kontrol et! - 1. Resim

GÜVENLİĞİ NASIL?' SORUSU SALONDA GÜLÜŞMELERE NEDEN OLDU

Görüşmede Lee, Xi’ye geleneksel Kore oyunu Go için özel üretim bir tahta hediye etti.

Ardından iki lider, siyah kutulara sarılı Xiaomi telefonlarını inceledi.

Bir yetkili, ekranların Güney Kore’de üretildiğini belirtti.

Lee, kutuyu açıp "Güvenliği nasıl?” diye sordu. 

Xi, gülerek “Arka kapı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz." cevabını verdi.

Xi’nin hediyesi, Samsung Electronics’in anavatanı Güney Kore’ye Çin yapımı Xiaomi telefonları götürmesiyle öne çıktı.

Xi’nin Güney Kore liderine hediyesi gündem oldu! “Gizli sistem olabilir, kontrol et! - 2. Resim

ARKA KAPI TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

“Arka kapı” ifadesi, cihazların güvenlik kontrollerini atlatmak için kullanılan gizli erişim yöntemlerini tanımlıyor.

Xi’nin şakası, ABD’nin yabancı ülkelerde satılan çiplerin izleme özellikleri konusundaki uyarılarını akıllara getirdi.

ABD’li üretici Nvidia, ürünlerinde böyle bir sistem bulunmadığını açıklamıştı.

İKİ LİDERDEN İŞBİRLİĞİ MESAJI

Zirvede Lee, Kuzey Kore ile yeniden diyalog kurulması için Çin’in desteğini istedi.

Xi, işbirliğini genişletmeye ve “zorlukları birlikte aşmaya hazır olduklarını” söyledi.

Kaynak: Dış Haberler

