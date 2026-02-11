Dünyanın en zengin adamı Elon Musk, işe alımlarda özgeçmişe bakmadığını söyledi.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, işe alım sürecinde alışılmış yöntemlerin dışına çıkıyor. Tesla, SpaceX ve XAI’nin patronu olan 54 yaşındaki Musk, adayları değerlendirirken özgeçmişe odaklanmadığını dile getirdi.

Yaklaşık 624,4 milyar sterlinlik servete sahip olan Musk, ilk büyük kazancını 1999’da Zip2’yi satarak elde etti. Ardından kurduğu girişim PayPal ile birleşti. ABD merkezli şirketleriyle küresel teknoloji dünyasında etkili bir konuma ulaştı.

20 dakikalık görüşme kuralı

Musk, adaylarla ilgili kararını 20 dakikalık görüşme sonunda verdiğini söyledi. Stripe’dan John Collison ve teknoloji yapımcısı Dwarkesh Patel ile yaptığı bir podcast yayınında işe alım yaklaşımını anlattı.

Özgeçmiş yerine doğrudan etkileşime güvendiğini belirten Musk, adaylardan "olağanüstü yeteneklerin kanıtı"nı maddeler halinde göstermelerini istediğini aktardı.

"Genel olarak insanlara söylediğim şey, özgeçmişe bakmayın. Sadece etkileşiminize inanın" diyen Musk, 20 dakikalık görüşmenin sonunda güçlü bir etki oluşmuyorsa kağıt üzerindeki bilgilere güvenilmemesi gerektiğini yineledi.

"KALP ÖNEMLİ"

Musk, adayların yalnızca beceri ve deneyimlerine değil karakterlerine de önem verdiğini söyledi. "İyi bir kalp önemlidir" sözleriyle yaklaşımını özetledi.

Bir dönem bu konuyu hafife aldığını da paylaşan Musk, "İyi insanlar mı? Güvenilir mi? Akıllı, yetenekli ve çalışkan mı?" sorularının belirleyici olduğunu ifade etti.

Musk ayrıca, Silikon Vadisi şirketlerinin Tesla yöneticilerini transfer etmek için yoğun çaba harcadığı bir dönemi hatırlattı. Rakip firmaların, Tesla’nın teklif ettiğinin iki katını önerdiği aktarıldı. CNBC’nin haberine göre 2018’de 46 eski Tesla çalışanı Apple’ın elektrikli araç projesine katıldı. Söz konusu proje daha sonra rafa kaldırıldı.

Musk, "Google veya Apple’dan birini işe alalım, hemen başarılı olur gibi bir peri tozu tuzağına düştüm" dedi.

REKOR ÜCRET ANLAŞMASI

Aralık ayında Musk’ın, Tesla’nın hedeflerine ulaşması halinde 1 trilyon dolara kadar kazanç sağlayabilecek bir ücret anlaşması imzaladığı duyuruldu. Anlaşma bazı hissedarların tepkisini çekmişti.

Musk daha önce Moonshots podcast’inde gelecekte "evrensel yüksek gelir" sisteminin oluşabileceğini söyledi. Yapay zekanın iş verimliliğini artıracağını ve dünya genelinde bol kaynak ortaya çıkaracağını dile getirdi.

