Slovakya’da iki tren kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Slovakya'nın batısında iki yolcu treninin çarpışması sonucu onlarca kişi yaralandı. Hükümetin aktardığı bilgilere göre kazada 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Başkent Bratislava'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeyinde, Svaty Jur ile Pezinok arasında meydana gelen kazada yaklaşık 800 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok, olay yerinde yaptığı açıklamada yaralıların çoğunun hafif şekilde yaralandığını, ancak 11 kişinin Bratislava’daki hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.

Bakan Estok, ekiplerin tüm yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

KAZAYA KARIŞAN TRENLER BELLİ OLDU

Yetkililer, kazaya karışan trenlerden birinin Kosice ile Bratislava arasında sefer yapan Tatran Ekspresi, diğerinin ise Nitra ile başkent arasında çalışan bölgesel ekspres tren olduğunu açıkladı.

Çarpışmanın nedeni henüz netlik kazanmazken, demiryolu hattında ulaşım geçici olarak durduruldu. Olayın ardından bölge güvenlik kordonuna alındı, teknik ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

AVRUPA'DA DEMİRYOLU GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Slovakya’da yaşanan bu kaza, Avrupa genelinde tren güvenliği konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Özellikle Almanya, Fransa ve Türkiye’deki demiryolu modernizasyon çalışmalarının önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, Slovakya’daki bu kazanın ardından hattın yeniden hizmete girmesinin birkaç günü bulabileceğini aktardı.