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Balıkesir'de feci kaza! Karı kocaya araba çaptı, 83 yaşındaki adam öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Balıkesir&#039;de feci kaza! Karı kocaya araba çaptı, 83 yaşındaki adam öldü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı çifte otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan 83 yaşındaki Hayrettin Torun, kaldırıldığı hastanede öldü, eşinin vücudunda da kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaza, Bandırma Hamit Kaplan Caddesi üzerindeki Çamlık Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hayrettin Torun (83) ve eşi Birsen Torun'a, Özgür Koç (49) idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan çift yaralandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.  Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Balıkesir'de feci kaza! Karı kocaya araba çaptı, 83 yaşındaki adam öldü - 1. Resim

KARI KOCAYI ÖLÜM AYIRDI

Yaralılardan Hayrettin Torun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Eşi Birsen Torun'un ise vücudunda kırıklar bulunduğu, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Özgür Koç (49) polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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