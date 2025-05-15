Kastamonu'da zincirleme kaza! 9 kişi hastanelik oldu

Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Zincirleme kazada can pazarı yaşanırken adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralanan 9 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.



Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu Öz Bereket Kavşağı'nda meydana geldi. E.K. (21) idaresindeki 60 ES 842 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen A.F.T. (20) yönetimindeki 37 EK 030 plakalı otomobil ile H.T. (47) yönetimindeki 34 CNY 979 plakalı arabaya ve R.H.A. (26) idaresindeki araca çarptı.

KAZA YERİNDE CAN PAZARI YAŞANDI

Zincirleme kazara bazı araçlar hurda yığınına döndü, içinde sıkışan insanlar can çekişti. Olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla araçta sıkışan yaralılar çıkartılarak ambulansa taşındı.

Kazada araç sürücüleri E.K. (21) ve A.F.T. (20) ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.T. (71), N.T. (53), E.Ş. (21), N.Ç. (24), A.T. (26), S.T. (42) ve 2 yaşındaki A.S.T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Araçların kaldırılmasının ardından yola saçılan araç parçaları temizlendi. Kaza nedeniyle trafik, bir süreliğine durdu ve uzun kuyruk oluştu. Yolun temizlenmesinin ardından trafik tekrar normale döndü.