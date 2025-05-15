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Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi, ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kahramanmaraş&#039;ta minibüs devrildi, ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada kontrolden çıkan minibüsün yan yattı. Can pazarı yaşanırken adrese çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Kaza, Göksun İlçesi Mahmutbey mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs, Göksun ilçesi istikametine giderken kontrolden çıkarak yan yattı.

Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5'i ağır 19 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi, ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Kazada yaralanan yolcular Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası kısa süreli trafiğe kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan minibüs yolun dışına alınırken ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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