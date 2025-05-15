AK Parti kanun teklifi verdi, kaza yerinden kaçana hapis geliyor! Ehliyetsiz araç kullanana 40 bin lira ceza yolda...

Ölümlü veya yaralanmalı kazada olay yerini terk eden sürücüye 1-3 yıl hapis geliyor. Direksiyonda cep telefonuna da 5 bin lira ceza var... Bu hafta Meclis'e sunulması beklenen teklifte ehliyetsiz araç kullananlar için 40 bin TL ceza verilmesi de dikkat çekti, detaylar.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu başkanlığında, trafik kurallarına uymayan sürücülere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı.

BU HAFTA MECLİS'E SUNULACAK

Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması beklenen teklife göre, aşırı hız ve kırmızı ışık ihlali yapanlara, hatalı şerit değiştirenlere, dönüş kurallarına uymayanlara verilen idari para cezaları yükseltilecek. Maddi hasarlı, ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında mecburiyet dışında olay yerinden ayrılanlara uygulanan idari para cezası 46 bin liraya çıkarılacak. Ayrıca ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zorunluluk dışında izin almadan olay yerinden ayrılan sürücüler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak, sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

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CEPTEN KONUŞANA 5 BİN LİRA

Seyir hâlinde cep telefonu ve haberleşme araçları kullanan sürücülere uygulanan idari para cezası 5 bin liraya yükseltilecek. Bu doğrultuda son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde bu kuralın ikinci defa ihlal edilmesi hâlinde sürücülere 10 bin lira idari para cezası verilecek. Ayrıca son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde bu kuralın 3 veya daha fazla ihlal edilmesi hâlinde sürücülere her seferinde 20 bin lira idari para cezası verilecek, sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.

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EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANANA 40 BİN LİRA CEZA

Ehliyetsiz araç kullananlar 40 bin lira, geçici olarak ehliyeti alınmasına rağmen araç kullananlar 20 bin lira, sürücü belgesi iptal edildiği hâlde araç kullananlar 200 bin lira idari para cezasına çarptırılacak. Teklifle yük ve yolcu taşıyan araçlarda takograf, taksilerde taksimetre kullanılmasına yönelik de düzenlemelere gidilecek.