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Çakarlı araç kullanmak pahalıya patladı! Ödediği ceza bir hayli yüksek

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Çakarlı araç kullanmak pahalıya patladı! Ödediği ceza bir hayli yüksek
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, yasa dışı çakar lamba kullanılan aracın sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza kesildi.

Nevşehir'in Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde usulsüz çakar lamba kullanıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çeşitli noktalarda bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, aracı tespit etti.

276 BİN TL CEZA KESİLDİ

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 276 bin 344 lira ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu, otomobil de 30 gün trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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