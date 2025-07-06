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Türkiye'de ilk kez Uludağ eteklerinde yapıldı: Risk yüksek, hata şansı yok! 700 bin lira yevmiye...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türkiye&#039;de ilk kez Uludağ eteklerinde yapıldı: Risk yüksek, hata şansı yok! 700 bin lira yevmiye...
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir kooperatif, 1100 rakımda 30 bin kapasiteli ıhlamur fidanı üreterek ilke imza attı. Kooperatif başkanı, hata yapma şanslarının olmadığını, riskli bir iş yaptıklarını söyleyip hedeflerinin dünya piyasasına açılmak olduğunu ifade etti. Uludağ eteklerinde yapılan üretim için bu yıl nisan ayı itibarıyla 700 bin lira yevmiye ödendiği aktarıldı.

Bursa'nın Keles ilçesinde 2017 yılında kurulan Pınarcık Süs Bitkileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Uludağ eteklerinde ilke imza atıyor. 

Kooperatif Başkanı Mehmet Sakarya, ilk 3 yıl Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle mevsimlik bitki üretimi yaptıklarını söyledi.
Bu yıl ise daha kalıcı ürünlere yöneldiklerini dile getiren Sakarya, ıhlamur, at kestanesi, sedir, kayın ve ladin ağaçların fidanlarını üretmeye başladıklarını anlattı.

Türkiye'de ilk kez Uludağ eteklerinde yapıldı: Risk yüksek, hata şansı yok! 700 bin lira yevmiye... - 1. Resim

"HATA ŞANSIMIZ YOK"

Bu yıl özellikle ıhlamurda büyük bir risk olarak deneme üretimi yaptıklarını dile getiren Sakarya, şöyle konuştu:

"Başarılı olursak adetlerini çoğaltırsak çok daha iyi olur. 30 bin ıhlamur, 3 bin at kestanesi ile toros ve himayala sediri, mavi ladin gibi bitkiler de deniyoruz. Hangilerinde başarılı olursak ona ağırlık vereceğiz. Hedefimiz böle üreticilerine de alternatif ürünler sunabilmek. Yalova'da bir üretici yapıyordu ıhlamuru. Toprakta yetiştirmek avantajlı ama biz kapta çalışıyoruz. Yalova'daki arkadaşlar başarılı, onların 10 yıllık geçmişi var. Şu ana kadar sıkıntımız yok. Biz alt malzeme yapacağız. Büyük firmaların alt malzemesini yapıyoruz. 2 metre ile 2 metre 10 santimetre arasında boyu hedefliyoruz 2 yıl içinde."

Türkiye'de ilk kez Uludağ eteklerinde yapıldı: Risk yüksek, hata şansı yok! 700 bin lira yevmiye... - 2. Resim

Üye çiftçilerle en iyi ürünü yapmaya çalıştıklarını anlatan Sakarya, "Hata yapma şansınız yok. Ihlamurda bu yıl 30 bin diktik, fire verirsek önümüzdeki sene vazgeçeriz. Doğru iş yapmalıyız ki üreticilerimiz kazansın. Riskli bir iş yapıyoruz. 1100 rakımdayız. Kışın nasıl olacak bilmiyoruz. Yaşarsak göreceğiz" ifadesini kullandı.

"700 BİN LİRA YEVMİYE ÖDEDİK"

Geçen yıl 2 milyon mevsimlik yaparken 1 milyona düşürdüklerini ve açtıkları alanda kalıcı ürünlerle ayakta durmaya çalıştıklarını vurgulayan Sakarya, "Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerine ürün veriyoruz Bursa'ya veremiyoruz. Aile çiftçiliği yapıyoruz. Maliyetlerimiz çok daha düşük aslında. Kendi arazilerimizi kullanıyoruz. İşin başlangıcı çok ciddi paralar ödedik. İstihdam anlamında bu yıl nisan ayı itibarıyla 700 bin lira yevmiye ödedik. Bölgeye de nakdi faydamız oluyor" diye konuştu.

Türkiye'de ilk kez Uludağ eteklerinde yapıldı: Risk yüksek, hata şansı yok! 700 bin lira yevmiye... - 3. Resim

Sakarya, Türkiye'de 3-5 bin ıhlamur fidanı yapan olduğunu ancak 30 bini kendileri dışında deneyen, üreten olmadığını belirterek, "Biraz destek alsak bu rakamlar da düşük kalacak. Biz şimdi iç piyasaya hitap ederken dünya piyasasına hitap edebiliriz. Ürün hammadde bulmakta zorlanıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü fide konusunda yardımcı olursa önümüz açık, çok daha büyük işler başarabiliriz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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