Keyif uğruna çiftçi perişan oldu, üretim durdu! Tek damla dahi su akmıyor

Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Gökler köyünde kuruyan göl ve dere yataklarından bölge halkı hobi bahçelerini sorumlu tuttu. Gökler Köyü'nde dededen kalma doğal su kaynaklarının da tamamen kuruduğunu vurgulayan Hatip Hüseyin Özata, 11 farklı çeşmeden artık bir damla su bile akmadığını belirtti.

Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Gökler köyünde, göl ve dere yataklarının kuruması bölge halkını endişelendirdi. Bölgede uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan köylüler, özellikle son yıllarda sayıları hızla artan hobi bahçelerini sorumlu tutuyor.

Üreticiler, izinsiz ve denetimsiz biçimde açılan derin sondaj kuyularının hem yer altı sularını çektiğini hem de tarımsal üretimi tehdit ettiğini ifade ediyor.

YILLARIN ÇİFÇTİLERİ PERİŞAN DURUMDA

66 yaşındaki üretici Hatip Hüseyin Özata, 56 yıldır bölgede hayvancılıkla uğraştığını belirterek gölün kurumasının en büyük nedeninin, hobi bahçesi sahiplerinin izinsiz sondaj faaliyetleri olduğunu söyledi. Özata, "Bu gölün kuruması, bu hobi bahçelerinin dere yataklarına vurdukları derin kuyular yüzünden oldu.

Kepçelerle 10-20 metre derinliğe kadar kazdılar. Toprağın altındaki su damarlarını çektikleri için, yıllardır hiç kurumayan dereler bile bu yıl susuz kaldı" dedi.

SUYUN AKTIĞI YERLER ŞİMDİ TOPRAK OLDU

Devletin zamanında bu bölgeye ciddi yatırımlar yaptığını belirten Özata, "Burada döşenmiş su hattı var. Eğer burada su olmasa, devlet bu kadar yatırım yapmazdı. Ama bu kuyular açıldıktan sonra o su tamamen kesildi. Şimdi suyun aktığı yerler kurudu" diye konuştu

Gökler Köyü'nde dededen kalma doğal su kaynaklarının da tamamen kuruduğunu vurgulayan Hatip Hüseyin Özata, 11 farklı çeşmeden artık bir damla su bile akmadığını belirtti.

Özellikle hayvancılık yapan ailelerin büyük mağduriyet yaşadığını aktaran Özata, "15 bin küçükbaş hayvan var bu bölgede. Su bulmakta zorlanıyoruz. Şu an tankerle su taşıyoruz. Kimi zaman para verip satın alıyoruz. Pisliklerini derelere atıyorlar, şişeler, plastikler, kullanmadıkları maddeleri tarım arazilerine döküyorlar. Yangına da sebep oluyorlar. Yasaya göre 500 metre hatta 1 kilometre mesafeye kadar sondaj vurmak yasak ama buna rağmen her yerde kuyu var. Kim izin veriyor, kim göz yumuyor bilmiyoruz. Biz üretmek istiyoruz ama adeta ürettirmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlar geliyor mangalını yakıyor, keyfini sürüyor; bizse cefasını çekiyoruz" dedi.

Gökler köyünde yaşayan vatandaşlar, bölgede giderek artan kontrolsüz sondaj faaliyetlerinin durdurulması için yetkililere çağrıda bulundu. Su kaynaklarının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi gerektiğini ifade eden üreticiler, "Biz bu topraklarda sadece kendimiz için değil, ülke için üretim yapıyoruz. Ancak elimizden suyumuzu alıyorlar" ifadelerine yer verdiler.