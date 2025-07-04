5-6 Temmuz Ankara elektrik kesintisi sorgulama: Ankara'nın Akyurt, Ayaş, Bala, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut ilçelerinde elektrikler ne zaman gelecek?
5-6 Temmuz 2025 tarihinde Ankara'nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Özellikle Akyurt, Ayaş, Bala, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Güdül ilçelerinde yaşayan vatandaşların elektrik kesinti tarihi ve saatleri hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. İşte 5-6 Temmuz Ankara elektrik kesintisi sorgulama...
Ankara elektrik kesintisi listesi, Başkent EDAŞ tarafından paylaşılmaktadır. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nin yaptığı açıklamaya göre 5-6 Temmuz günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
Planlı bakım çalışması nedeniyle kesilecek elektrik kesintileri hakkında bölgede yaşayan vatandaşlar bilgi almak istiyor. İşte Ankara'da elektrik kesintisine ilişkin tüm ayrıntılar...
ANKARA'DA 5-6 TEMMUZ ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
Ankara’nın elektrik sağlayıcısı Başkent EDAŞ, bugün ve yarın için Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hakkında bilgi
verdi.
Başkent EDAŞ’ın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre Ankara’nın Akyurt, Ayaş, Bala, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı bilgisi verildi.
5-6 TEMMUZ AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
ALTINDAĞ'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
6 Temmuz Pazar günü Altındağ'ın bazı mahallerinde şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle 10.30 ila 15.30 arasında elektrik kesintisi gerçekleşecektir.
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
5 TEMMUZ ÇANKAYA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR MI?
Ankara'nın Çankaya ilçesinin 513, 514, 549, Layoş Koşut, 552, Ali Haydar Feroğlu, 511, 509, 512, Turan Güneş, 510, Tiflis'te yarın 12.00 ila 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.