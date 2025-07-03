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Sultangazi elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! 3 Temmuz Sultangazi'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sultangazi elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! 3 Temmuz Sultangazi&#039;de elektrikler ne zaman gelecek?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sultangazi elektrik kesintisi listesi paylaşıldı. Buna göre Sultangazi'nin birçok mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesintiler gün boyu devam edecek. 4 Temmuz Sultangazi'de elektrikler ne zaman geleceği merak konusu oldu.İşte Sultangazi elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Sultangazi elektrik kesintisi ile ilgili açıklama Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapıldı.

4 Temmuz günü Sultangazi ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

Sultangazi elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! 3 Temmuz Sultangazi'de elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

4 TEMMUZ SULTANGAZİ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'un Sultangazi ilçesin Merkez 50.Yıl Mahallesi 200 Sokak bölgelerinde 4 Temmuz 2025 tarihinde 10:00 ila 13:00 saatleri arasında, bakım çalışması ve önleyici bakım nedeniyle, İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları gözetilerek elektrik kesintisi gerçekleşecektir.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ

Sultangazi elektrik kesintisi listesi paylaşıldı! 3 Temmuz Sultangazi'de elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerle ilgili bilgi sahibi olmak için Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonuna tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Ayrıca mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasına giriş yaparak Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintisi hakkında bilgi alabilirsiniz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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