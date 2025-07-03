3-4 Temmuz Antalya planlı elektrik kesintisi sorgulama! Antalya'nın Aksu, Alanya, Manavgat, Serik'te elektrikler ne zaman gelecek?

AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı bilgilere göre, 3-4 Temmuz 2025 tarihinde Antalya'nın Aksu, Alanya, Manavgat, Serik ilçelerinde planlı yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. İşte 3-4 Temmuz Antalya elektrik kesintisi sorgulama listesi

AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Antalya!da yaşanacak elektrik kesintileri hakkında bilgi verdi. Buna göre Antalya'nın Aksu, Alanya, Manavgat, Serik ilçelerinde bugün ve yarın planlı yatırım ve bakım çalışması sebebiyle elektrikler kesilecek.

3-4 Temmuz 2025 tarihinde bazı mahallelerde yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlar, internet arama motorlarına “Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna cevap aramaya başladı. İşte liste şeklinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...

ANTALYA'NIN AKSU, ALANYA, MANAVGAT, SERİK İLÇELERİNDE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Antalya’da 3-4 Temmuz 2025 Perşembe günü belirli saatler aralığında birçok ilçelerinde elektrik kesintisi yaşacaktır. İşte kesintiden etkilenecek mahalle, ilçeler...

ANTALYA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Antalya'nın Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa, Serik ilçelerinin bazı mahallerinde bugün ve yarın elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Çıkan orman yangınlarının da yaşanacak elektrik kesintilerinde etkisi vardır. Buna göre, Muratpaşa'nın bazı mahallerinde elektrik kesintisi yaşanabilir. Konuya ilişkin detaylı bilgileri öğrenebilmek için AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.