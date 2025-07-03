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Antalya'da neden orman yangını çıktı, son durum ne? Muratpaşa'da alevlerle mücadele sürüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye devam ederken vatandaşlar arama motoruna Antalya'da neden orman yangını çıktı, son durum ne? sorularını aratmaya başladı. İşte Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına dair tüm ayrıntılar...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınında havadan ve karadan müdaheleler devam ediyor.

Muratpaşa ilçesi Lara mevkiinde çıkan orman yangınına itfaiye ve orman ekipleri hızlı ve etkin şekilde söndürme çalışmaların başladı. Yangının büyümesini önlemek adına çalışmalar devam ediyor.

Antalya'da neden orman yangını çıktı, son durum ne? Muratpaşa'da alevlerle mücadele sürüyor - 1. Resim

ANTALYA'DA NEDEN ORMAN YANGINI ÇIKTI?

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki ormanda saat 10.30 sularında orman yangını çıktı. Havadan helikopter ve yangın söndürme uçağının dışında karadan da ekipler yangına müdahale ediyor.

Yangını gören çevre sakinleri ise kova, hortum, kürek, yangın söndürme tüpü ile söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması adına TOMA'lar devreye girdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara semtinde neden orman yangını çıktığı şu an için bilinmezliğini koruyor. Kısa süre içinde konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

Antalya'da neden orman yangını çıktı, son durum ne? Muratpaşa'da alevlerle mücadele sürüyor - 2. Resim

MURATPAŞA'DA ÇIKAN YANGINDA SON DURUM NE?

Lara kumul ve ormanlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyümeye devam ediyor. Çam ağaçlarının yandığı alana, Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arazözlerle yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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