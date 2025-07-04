Hatay'da elektrikler ne zaman gelecek? Toroslar EDAŞ 4 Temmuz 2025 kesinti olacak bölgeleri duyurdu

Hatay elektrik kesintisi haberleri yoğun şekilde aratılmaktadır. Hatay'da meydana gelen orman yangınları sebebiyle Antakya, Arsuz, İskenderun, Altınözü gibi ilçelerinde elektrik kesintisi gerçekleşecektir. Toroslar Elektrik (TOROSLAREDAŞ) elektrik kesintisine ilişkin detayları paylaştı.

Hatay'da yaşayan birçok kişinin gündeminde elektrik kesintisi yer alıyor. Yaşadıkları bölgedeki elektrik kesintisi nedeniyle sorun yaşayan vatandaşlar "Hatay'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.

Bakım, onarım veya yatırım çalışmaları gerekçe gösterilerek yapılan planlı elektrik kesintileri önceden Toroslar EDAŞ tarafından duyuruluyor. Belirlenen tarihte ise Hatay'ın farklı bölgelerinde zaman zaman elektrik kesintileri yaşanıyor.

HATAY'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

4 Temmuz 2025 tarihinde Hatay'ın Altınözü, Antakya, Belen, Erzin, Hassa, Dörtyol, İskenderun, Kumlu, Payasi ilçerinde şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleşecektir.

Kesintiler bugün belli aralıklarda olup her ilçeye göre farklılık gösterebilir. Bulunduğunuz noktada yaşanacak elektrik kesintisi hakkında bilgi sahibi olmak için Toroslar EDAŞ'ı internet adresini ziyaret edebilirsiniz.