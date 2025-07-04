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Hatay'da elektrikler ne zaman gelecek? Toroslar EDAŞ 4 Temmuz 2025 kesinti olacak bölgeleri duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hatay&#039;da elektrikler ne zaman gelecek? Toroslar EDAŞ 4 Temmuz 2025 kesinti olacak bölgeleri duyurdu
Hatay, Elektrik Kesintisi, Toroslar EDAŞ, Arsuz, Antakya, İskenderun, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hatay elektrik kesintisi haberleri yoğun şekilde aratılmaktadır. Hatay'da meydana gelen orman yangınları sebebiyle Antakya, Arsuz, İskenderun, Altınözü gibi ilçelerinde elektrik kesintisi gerçekleşecektir. Toroslar Elektrik (TOROSLAREDAŞ) elektrik kesintisine ilişkin detayları paylaştı.

Hatay'da yaşayan birçok kişinin gündeminde elektrik kesintisi yer alıyor. Yaşadıkları bölgedeki elektrik kesintisi nedeniyle sorun yaşayan vatandaşlar "Hatay'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.

Bakım, onarım veya yatırım çalışmaları gerekçe gösterilerek yapılan planlı elektrik kesintileri önceden Toroslar EDAŞ tarafından duyuruluyor. Belirlenen tarihte ise Hatay'ın farklı bölgelerinde zaman zaman elektrik kesintileri yaşanıyor.

Hatay'da elektrikler ne zaman gelecek? Toroslar EDAŞ 4 Temmuz 2025 kesinti olacak bölgeleri duyurdu - 1. Resim

HATAY'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 

4 Temmuz 2025 tarihinde Hatay'ın Altınözü, Antakya, Belen, Erzin, Hassa, Dörtyol, İskenderun, Kumlu, Payasi ilçerinde şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleşecektir.

Kesintiler bugün belli aralıklarda olup her ilçeye göre farklılık gösterebilir. Bulunduğunuz noktada yaşanacak elektrik kesintisi hakkında bilgi sahibi olmak için Toroslar EDAŞ'ı internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

HATAY ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ

Hatay'da elektrikler ne zaman gelecek? Toroslar EDAŞ 4 Temmuz 2025 kesinti olacak bölgeleri duyurdu - 2. Resim

Hatay'da elektrikler ne zaman gelecek? Toroslar EDAŞ 4 Temmuz 2025 kesinti olacak bölgeleri duyurdu - 3. Resim

Hatay'da elektrikler ne zaman gelecek? Toroslar EDAŞ 4 Temmuz 2025 kesinti olacak bölgeleri duyurdu - 4. Resim

Hatay'da elektrikler ne zaman gelecek? Toroslar EDAŞ 4 Temmuz 2025 kesinti olacak bölgeleri duyurdu - 5. Resim

Hatay'da elektrikler ne zaman gelecek? Toroslar EDAŞ 4 Temmuz 2025 kesinti olacak bölgeleri duyurdu - 6. Resim

Hatay'da elektrikler ne zaman gelecek? Toroslar EDAŞ 4 Temmuz 2025 kesinti olacak bölgeleri duyurdu - 7. Resim

Hatay'da elektrikler ne zaman gelecek? Toroslar EDAŞ 4 Temmuz 2025 kesinti olacak bölgeleri duyurdu - 8. Resim

Hatay'da elektrikler ne zaman gelecek? Toroslar EDAŞ 4 Temmuz 2025 kesinti olacak bölgeleri duyurdu - 9. Resim

Hatay'da elektrikler ne zaman gelecek? Toroslar EDAŞ 4 Temmuz 2025 kesinti olacak bölgeleri duyurdu - 10. Resim

Hatay'da elektrikler ne zaman gelecek? Toroslar EDAŞ 4 Temmuz 2025 kesinti olacak bölgeleri duyurdu - 11. Resim

Hatay'da elektrikler ne zaman gelecek? Toroslar EDAŞ 4 Temmuz 2025 kesinti olacak bölgeleri duyurdu - 12. Resim

Hatay'da elektrikler ne zaman gelecek? Toroslar EDAŞ 4 Temmuz 2025 kesinti olacak bölgeleri duyurdu - 13. Resim

Hatay'da elektrikler ne zaman gelecek? Toroslar EDAŞ 4 Temmuz 2025 kesinti olacak bölgeleri duyurdu - 14. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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