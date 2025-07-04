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Meclis'te panik! Çok sayıda kişi şikayetçi oldu, inceleme başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Meclis&#039;te panik! Çok sayıda kişi şikayetçi oldu, inceleme başlatıldı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meclis'te son iki gündür artan sağlık şikayetleri dikkat çekti. Aralarında 5 vekilin de olduğu 77 kişi sağlık kuruluşlarına başvuruda bulunurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara,  Meclis'teki 'salgın' paniği nedeniyle diken üstünde. Aralarında 5 vekilin de olduğu 77 kişi, karın ağrısı, ishal, kusma ve halsizlik şikayetiyle Meclis Hastanesi’ne başvurdu.

Yaşanan bu durum, “Meclis’te salgın mı var?” sorusunu da beraberinde getirdi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA VAR

Yetkililer, NTV’ye yaptıkları açıklamada, herhangi bir salgın ya da zehirlenme vakasının söz konusu olmadığını belirtti.

Dikkat çeken bir diğer ayrıntı da, şikayetlerin yalnızca Meclis’te yemek yiyenlerle sınırlı olmaması.

"9 BİN 500 KİŞİ YEMEK YEDİ"

Yetkililer, “Önceki gün Meclis'te 9 bin 500 kişi yemek yedi. Şikayetçi olanların sayısı 80'i bile bulmadı. Bu durumun Meclis’le doğrudan ilgisi yok gibi görünüyor” açıklamasını yaptı.

MECLİS MERCEK ALTINDA

Yine de Meclis lokantalarında sunulan tüm yemeklerden numuneler alınarak tahlile gönderildi.

Çay ocaklarında kullanılan içme suyundan da örnekler alındı.

Halk Sağlığı ekipleri de Meclis yerleşkesinde detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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