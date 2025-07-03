İklim Kanunu meclisten geçti mi, kabul edildi mi? İklim Kanunu maddeleri gündemde!

Türkiye'nin uzun süredir gündeminde yer alan ve çevresel sürdürülebilirlik adına büyük bir öneme sahip olan İklim Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. İklim Kanunu meclisten geçti mi, kabul edildi mi, maddeleri neler merakla araştırılıyor.

İklim Kanunu kapsamında yapılan düzenleme ile birlikte Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelede hukuki zemini olan bir yapıya resmen kavuşmuş oldu. Mecliste onaylanan kanun, iklim kriziyle mücadele kapsamında birçok alanda köklü değişiklikler ve yaptırımlar içeriyor. Peki, İklim Kanunu meclisten geçti mi, kabul edildi mi, maddeleri neler?

İKLİM KANUNU MECLİSTEN GEÇTİ Mİ, KABUL EDİLDİ Mİ?

İklim Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

İklim Kanunu ile birlikte sera gazı emisyonlarının azaltımı, net sıfır emisyon hedefi ve iklim değişikliğine uyum gibi konular artık yasal zorunluluk haline getirildi.

İKLİM KANUNU MADDELERİ NELER?

Yeni yasada toplam 20 madde, 2 geçici madde ve 3 farklı kanunda değişiklik yer alıyor. Kanun kapsamında her ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulması zorunlu hale getirildi. Sera gazı emisyonlarını azaltmak, iklim değişikliğine uyum sağlamak, karbon yutak alanlarını korumak ve geliştirmek temel hedefler arasında yer alıyor.

Yasa ile İklim Değişikliği Başkanlığı’na geniş yetkiler verildi. Başkanlık sektör bazında ilerlemeleri takip edecek, karbon fiyatlandırma mekanizmalarını düzenleyecek, kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak ve stratejik eylem planlarını hazırlayacak.

Sera gazı emisyon raporlarını zamanında sunmayan işletmelere 500 bin TL'den başlayarak 10 milyon TL'ye kadar idari para cezaları uygulanabilecek. Ozon tabakasına zarar veren maddeleri ithal eden veya piyasaya sürenlere ise 2.5 milyon TL ceza verilecek.

Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, su ve hammadde yönetimi, döngüsel ekonomi, temiz üretim teknolojileri, sıfır atık uygulamaları gibi pek çok başlık altında kamu ve özel sektör yeni yükümlülükler altına girdi. Tarım, sanayi, ulaşım ve konut gibi sektörlerin bu yasal çerçeveye uygun politika geliştirmeleri gerekecek.

İKLİM KANUNU NEDİR?

İklim Kanunu Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede yol haritasını yasal temele oturtan ilk kapsamlı düzenleme. İklim Kanunu ile Türkiye'nin "net sıfır emisyon" hedefi bağlayıcı hale gelirken, tüm kamu kurumları, özel sektör ve bireyler bu hedef doğrultusunda hareket etmekle yükümlü hale geldi.