15 gün içinde yok oldular... Çiftçi bile ne olduğunu anlamadı! "Boş tarlayla karşılaştık"

Bitlis'te 2600 rakımlı buğday tarlası boş kaldı. Gece sıcaklıklarının aşırı düşmesi başakların gelişimini engelledi. Çiftçi, 15 gün önce geldiğinde başakların muhteşem göründüğünü bugün ise tüm emeklerinin boşa gittiğini anlattı.

Bu sene önce don sonrasında aşırı sıcaklar çiftçinin emeğini yok etti. Öte yandan son günlerde etkili olan sıcak hava, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine uğramayınca çiftçi kabusu yaşadı.

Aydınlar beldesindeki çiftçiler tarafından 458 rakımlı Süphan Dağı eteklerindeki yaylalarda ekimi yapılan buğday tarlaları, aşırı soğuk nedeniyle büyük zarar gördü.

YÜZDE 80'İ BOŞ

2600 rakımlı bölgede yapılan incelemelerde buğday başaklarının yaklaşık yüzde 80'inin boş kaldığı tespit edildi. Gece sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte oluşan don olayları, başakların gelişimini olumsuz etkiledi.

15 GÜN İÇİNDE EMEKLERİ ÇÖP OLDU

Orhan Emen isimli çiftçi, "Burası Adilcevaz sınırları içerisinde bulunan 2600 rakımlı Uzunsırt Yaylası. 250 dönüm buğday tarlasına 15 gün gelip baktığımda muhteşem görünüyordu.

Bugün ise gelip baktım maalesef tüm emeğimiz yok olmuş. Kuru soğuk ve fırtına buğday başaklarını kurutmuş. Boş bir başakla karşı karşıyayız. Allah hiç kimsenin emeğini boşa çıkartmasın" dedi.