Skoda’dan yeni nesil araç boyama sistemi: Yeni nesil robotlar görev alacak!

Markanın Çekya’da bulunan ana üretim tesisinde, 2029 yılında faaliyete geçmesi planlanan yeni boya atölyesinin temelleri atıldı. Gelişmiş otomasyon sistemlerinin yanında, robotik uygulamalar ve çevre dostu teknolojileriyle dikkat çeken yeni boyama sistemi, karbon salımını da yüzde 28 oranında düşürecek…

Skoda Auto, Çekya’daki ana üretim tesisinde, 2029 yılında faaliyete geçmesi planlanan yeni boya atölyesinin temelini attı. Marka yeni boya atölyesiyle, gelişmiş otomasyon sistemleri, robotik uygulamalar ve çevre dostu teknolojileriyle verimli enerji kullanımını desteklerken karbon salımını da yüzde 28 oranında düşürmeyi hedefliyor. Günde 1.600 araç gövdesi boyama kapasitesine sahip olacak bu çevreci tesis, elektrikli ve içten yanmalı araçları aynı hatta boyayabilecek şekilde tasarlanırken, çift renkli ve mat yüzey uygulamaları da gerçekleştirebilecek.

BOYA GARANTİLERİ UZAYABİLİR

Boya prosesi, araçların estetik kalitesini ve dış etkenlere karşı uzun vadeli korumasını sağlamak açısından üretimin en kritik aşamalarından biri olarak öne çıkıyor. Katodik korozyon önleyici kaplama, hassas PVC uygulamaları, ön ve ana kat boyaların “wet-on-wet” teknolojisiyle uygulanması gibi gelişmiş tekniklerin yanı sıra Skoda, ilk kez astar fırınlama adımını atlayarak doğrudan baz kat uygulamasını devreye alacak. Bu yöntem, kaliteyi korurken maliyetleri optimize edecek.

Toplam 118.000 metrekarelik alana inşa edilecek yeni tesis, halen kullanılan ve 1996’dan beri hizmet veren eski boya atölyesinin yerini alacak. Aynı bölgede 2019’da açılan ikinci bir boya atölyesi de faaliyetlerine devam edecek. Böylece Mladá Boleslav’daki toplam boyama kapasitesi günde 2.600 araca ulaşacak.