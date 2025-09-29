TOGG T10X ve T10F'in Almanya fiyatları belli oldu!

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, Avrupa pazarına giriş yaptı. İlk olarak Almanya’da satışa çıkan T10X ve T10F modellerinin fiyatları belli oldu.

Almanya’da yalnızca büyük bataryalı ve üst paketli versiyonların siparişe açıldığı Togg modelleri, 34 bin 295 avrodan (1 milyon 672 bin TL) başlayan fiyatlarla satılacak.

Almanya’da %19 KDV dahil yaklaşık 2 milyon 250 bin TL’ye alıcı bulan Togg, Türkiye’de %25 ÖTV nedeniyle 2 milyon 344 bin TL seviyesine yükseliyor. Tüm opsiyonlarla birlikte Türkiye fiyatı %55 ÖTV sonrası 3,1 milyon TL’yi aşıyor.

ALMANYA VE TÜRKİYE FİYAT KARŞILAŞTIRMASI NASIL?

➖T10F V2 Baz Fiyat (vergisiz): Almanya 1.679 bin TL – Türkiye 1.563 bin TL (%8 daha düşük)

➖T10F V2 Tam Fiyat (vergili): Almanya 2.000 bin TL – Türkiye 2.344 bin TL (%17 daha yüksek)

Karşılaştırmada Tesla fiyatları da dikkat çekiyor:

➖Tesla Model Y SR RWD (vergili): Almanya 45.970 avro – Türkiye 48.650 avro (%6 fark)

➖Tesla Model Y LR RWD (vergili): Almanya 52.270 avro – Türkiye 67.850 avro (%30 fark)

TOGG AVRUPA'YA AÇILIYOR! 5 ÜLKEYE ÇIKARTMA YAPACAK

Togg'un Avrupa'da satışa çıktığı ilk ülke Almanya oldu. Togg, Almanya’daki satışların ardından Hollanda, Fransa, İtalya ve İsveç pazarlarına giriş yapmayı hedefliyor. Geliştirilmiş özellikleriyle tanıtılan yeni model, markanın Avrupa’daki büyüme stratejisinde öne çıkıyor.

T10F, tek şarjla 623 kilometreye kadar menzil sunuyor. Aracın bagaj kapasitesi 505 litre olarak belirlendi. Açıklanan özellikler, özellikle Avrupa pazarındaki kullanıcıların beklentilerini karşılamayı amaçlıyor.

İlk etapta 1000 araç siparişe sunulacak, 600 araç bu yıl teslim edilecek.

Ön siparişler, Togg’un dijital mobilite platformu Trumore üzerinden alınacak.