Togg Avrupa'da satışa sunuldu! İlk teslimat Almanya'da olacak

ALİ ÇELİK - Türkiye otomotiv sektörü, yıllardır ithal araçlarla büyüyen yapısının ardından Togg ile tarihî bir başlangıca imza attı. Tüm fikrî ve sınai mülkiyeti ülkemize ait olan bir otomobil markası, tarihte ilk defa Avrupa’da satışa çıktı. Togg’un bu ilerlemede ilk durağı Almanya olurken, 29 Eylül 2025 tarihi itibarıyla dijital mobilite platformu Trumore üzerinden ön siparişler alınmaya başladı.

1000 ARAÇ SİPARİŞE AÇILDI

Bu kapsamda, 600 adedi 2025 yılı sonuna kadar teslim edilmek üzere toplam 1.000 araç siparişe açıldı. Yıl içinde teslim edilecek araçlar ise T10X ve T10F V2 RWD Uzun Menzil versiyonlar olarak belirtildi.

Kullanıcıların her ön sipariş için 1.000 € tutarında ön ödeme yapması gerekiyor. Ön siparişin iptali halinde ise bu tutar kullanıcıya iade ediliyor. 1.000 adet aracın siparişi tamamlandığında konfigüratör kapanacağını duyuran Togg, kısa bir süre sonra 2026 yılından itibaren teslim edilecek araçlar için yeniden sipariş almaya başlayacak…