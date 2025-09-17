T10F gündemden düşmüyor! Togg'dan dikkat çeken paylaşım

Togg, 15 Eylül'de doğuştan elektrikli ikinci cihazı T10F'i ön siparişe açmıştı. Almanya’da ise 29 Eylül’de ön siparişe açılacak olan Togg T10F'in fiyatları da şöyle sıralanmıştı:

➖V1 RWD Standart Menzil - 1.878.000 ₺

➖V1 RWD Uzun Menzil - 2.188.000 ₺

➖V2 RWD Uzun Menzil - 2.363.000 ₺

KREDİ KAMPANYASI DA DUYURULDU

T10F V2 için özel finansman seçenekleri de devreye alındı. Bu kapsamda bireysel kullanıcılar T10F V2 için 200 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 16 bin 667 TL aylık geri ödemeli veya 1 milyon 500 bin TL krediye yüzde 2,89 faizli 48 ay vadeli 67 bin 921 TL aylık geri ödemeli ya da 1 milyon TL krediye yüzde 2,79 faizli 48 ay vadeli 44 bin 278 TL aylık ödemeli sahip olabilecek. T10F V2 modelini tercih edecek kurumsal kullanıcılar için de 200 bin TL yüzde 0 faiz seçeneğinin yanı sıra 1 milyon 750 bin TL krediye yüzde 2,99 faizli 48 ay vadeli 71 bin 054 TL aylık ödemeli alternatif de sunuluyor. Böylece 1 milyon 750 bin lira kredi çeken birisi 595 bin lira peşinatla Togg T10F alabilecek.

STOKLAR AYNI GÜN TÜKENDİ

Togg'un yeni modeli ön siparişe açıldığı gün yoğun ilgi görmüş, yapılan açıklamada hızlı teslim T10F'in stoklarının tükendiği belirtilmişti.

TOGG'DAN YENİ PAYLAŞIM

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan son paylaşımda T10F'in üretim aşamalarına yer verildi. Paylaşımda "Togg T10F'e yoğun ilginizden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.