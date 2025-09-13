Bakan Kacır'dan Togg için '29 Eylül' vurgusu: Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, yeni modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Togg Yönetim Kurulu üyeleri, 15 Eylül'de satışa çıkacak olan T10F modelini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'ne getirilen mavi renkli T10F ile kısa bir test sürüşü yaptı ve sürüş esnasında araçla ilgili bilgi aldı.

TİP ONAY BELGESİ VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli ve milli otomobilimiz Togg'un T10F modelinin Tip Onay Belgesi'ni verdik. İnşallah 15 Eylül Pazartesi Türkiye'de, kısa süre sonra da Avrupa'da satışa sunulacak olan T10F, ilk modelimiz T10X ile birlikte gurur kaynağımız olacak. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Togg'un yeni modellerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin otomobili Togg'un yeni modeli T10F'nin ilk teslimatının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapıldığını anımsatan Kacır, şunları kaydetti: