'Vergi rekortmenleri'nde sürpriz isim: Süper Lig'in Brezilyalı kaptanı da listede

GİB, 2024 vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi rekortmenleri listesini duyurdu. Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip kenti Konya'da en fazla vergi beyan eden 100 mükellef arasına Süper Lig takımlarından Konyaspor'dan birçok ismin yer alması dikkatlerden kaçmadı.

12 MİLYON 567 BİN 272 TL GELİR

Sözcü'de yer alan habere göre; yeşil-beyazlı takımın Brezilyalı kaptanı Guilherme Haubert Sitya, Konya’nın vergi rekortmenleri listesinde 12'nci oldu. Guilherme’nin 'ücret geliri' kapsamında beyan ettiği vergi tutarının 12 milyon 567 bin 272 TL olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

Takımın kanat oyuncularından Alassane Ndao, 6 milyon 713 bin lira ile 27'nci sıraya, savunma oyuncusu Adil Demirbağ ise 3 milyon 883 bin TL vergi tahakkuku ile 50'nci sıraya yerleşti.

BAŞKAN ATİKER ZİRVEYE BİR ADIM UZAKTA

Listenin 2'nci sırasında, Konyaspor Kulübü Kulübü Başkanı Ömer Atiker bulunuyor. Başkan Atiker, 23 milyon 404 bin 237 TL vergi tahakkuku ile listenin zirvesine en yakın isim oldu.