Türkiye'nin en çok vergi veren şirketleri açıklandı! Listenin ilk 3 sırasında bankalar var, işte tam liste

- Güncelleme:
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 vergilendirme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden şirketleri açıkladı. Listenin ilk üç sırasında bankalar yer alırken, ilk 100'e giren mükelleften 32'si isminin açıklanmasını istemedi. İşte vergi rekoru kıran şirketler...

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), "2024 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması"nı açıkladı.

Türkiye genelinde 2024 yılı vergilendirme döneminde 1 milyon 171 bin 443 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi. Söz konusu beyannamelerle 4 trilyon 344 milyar 155 milyon 521 bin 434 lira matrah beyanında bulunuldu ve bu tutar üzerinden 990 milyar 521 milyon 365 bin 943 lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

Söz konusu vergilendirme dönemi için her bir mükellef, ortalama 3 milyon 708 bin 380 lira matrah beyanında bulundu ve bu matrah üzerinden tahakkuk ettirilen ortalama kurumlar vergisi 845 bin 557 lira olarak belirlendi.

KURUMLAR VERGİSİNDE İSTANBUL ZİRVEDE

En fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı şöyle:

  • İstanbul: 78
  • Ankara: 15
  • İzmir: 1
  • Antalya: 1
  • Bursa: 1
  • Kocaeli: 1
  • Şanlıurfa: 1
  • Balıkesir: 1
  • Bolu: 1 

LİSTENİN İLK 3 SIRASI BANKALARIN 

Listenin ilk üç sırasında bankaların yer alması dikkati çekti. Listenin ilk sırası 25 milyar 296 milyon 492 bin 625 lirayla Garanti Bankası'nın oldu.

İkinci sırada 20 milyar 838 milyon 196 bin 304 lira vergi tahakkukuyla Ziraat Bankası yer buldu.

Kuveyt Türk Katılım Bankası da 12 milyar 71 milyon 499 bin 612 lirayla listenin üçüncü sırasında yer aldı. Bu bankayı, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası Türk AO, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü izledi.

Listede, 8'inci sırada Akbank ve 10'uncu sırada Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü yer alırken, 7'nci ve 9'uncu sıralardaki mükellefler isimlerin açıklanmasını istemedi.

32 ŞİRKET İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ 

Listede bankacılığın yanı sıra otomobil, madencilik, elektrik enerjisi üretimi, giyim, bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret, hayvancılık ve sigortacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve şirketler öne çıktı.

En fazla kurumlar vergisi beyan eden ilk 100 mükellef listesine giren kurum ve şirketlerden 32'si isminin açıklanmasını istemedi.

📌 2024 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Geneli İlk 50 Sıralaması

Sıra NoKurumun ÜnvanıTahakkuk Eden Vergi Tutarı (TL)İli
1TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.25.296.492.625,93İSTANBUL
2TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.20.838.196.304,74İSTANBUL
3KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.12.071.499.612,88İSTANBUL
4TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.10.520.812.175,69ANKARA
5TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK A.O.8.409.715.831,93İSTANBUL
6DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ7.425.528.399,97ANKARA
7(*)(*)(*)
8AKBANK TÜRK A.Ş.6.807.432.277,03İSTANBUL
9(*)(*)(*)
10ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ6.098.787.161,61ANKARA
11DENİZBANK A.Ş.6.081.846.838,68İSTANBUL
12QNB BANK A.Ş.5.786.028.690,56İSTANBUL
13LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.5.773.842.164,67İSTANBUL
14TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.5.757.384.304,19İSTANBUL
15ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ4.343.605.259,69ANKARA
16BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.4.048.271.737,12İSTANBUL
17KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ3.997.964.496,61İSTANBUL
18DREAM GAMES TEKNOLOJİ A.Ş.3.981.776.430,64İSTANBUL
19TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.3.901.084.864,99İSTANBUL
20DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.3.790.499.951,61İSTANBUL
21(*)(*)(*)
22ALLİANZ SİGORTA A.Ş.3.632.105.914,30İSTANBUL
23İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.3.514.396.057,49İSTANBUL
24İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.3.449.592.247,22İSTANBUL
25PHILIP MORRIS TÜTÜN MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.3.354.902.341,12İZMİR
26TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.3.345.549.948,60İSTANBUL
27EMİN EVİM TASARRUF FİNANSMANI A.Ş.3.040.074.290,13İSTANBUL
28ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ2.947.975.147,19İSTANBUL
29HSBC BANK A.Ş.2.739.098.681,01İSTANBUL
30TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.2.662.919.807,75İSTANBUL
31MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş.2.624.319.015,52İSTANBUL
32ITX TURKEY PERAKENDE İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.2.460.244.497,24İSTANBUL
33(*)(*)(*)
34TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.2.440.538.933,89İSTANBUL
35(*)(*)(*)
36TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. (TÜPRAŞ)2.325.383.877,04KOCAELİ
37TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.2.297.029.356,77İSTANBUL
38ANADOLUBANK A.Ş.2.262.772.270,70İSTANBUL
39(*)(*)(*)
40(*)(*)(*)
41LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.2.150.457.945,77İSTANBUL
42VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.2.127.716.805,60İSTANBUL
43(*)(*)(*)
44FRAPORT TAV ANTALYA TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.2.082.121.407,83ANTALYA
45GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.1.921.911.415,48İSTANBUL
46İÇDAŞ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE YATIRIM A.Ş.1.888.897.880,40İSTANBUL
47(*)(*)(*)
48GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.1.826.798.375,22İSTANBUL
49AXA SİGORTA A.Ş.1.776.879.286,83İSTANBUL
50OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.1.766.849.213,28ANKARA
