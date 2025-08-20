Türkiye'nin en çok vergi veren şirketleri açıklandı! Listenin ilk 3 sırasında bankalar var, işte tam liste

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), "2024 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması"nı açıkladı.

Türkiye genelinde 2024 yılı vergilendirme döneminde 1 milyon 171 bin 443 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi. Söz konusu beyannamelerle 4 trilyon 344 milyar 155 milyon 521 bin 434 lira matrah beyanında bulunuldu ve bu tutar üzerinden 990 milyar 521 milyon 365 bin 943 lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

Söz konusu vergilendirme dönemi için her bir mükellef, ortalama 3 milyon 708 bin 380 lira matrah beyanında bulundu ve bu matrah üzerinden tahakkuk ettirilen ortalama kurumlar vergisi 845 bin 557 lira olarak belirlendi.

KURUMLAR VERGİSİNDE İSTANBUL ZİRVEDE

En fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı şöyle:

İstanbul: 78

Ankara: 15

İzmir: 1

Antalya: 1

Bursa: 1

Kocaeli: 1

Şanlıurfa: 1

Balıkesir: 1

Bolu: 1

LİSTENİN İLK 3 SIRASI BANKALARIN

Listenin ilk üç sırasında bankaların yer alması dikkati çekti. Listenin ilk sırası 25 milyar 296 milyon 492 bin 625 lirayla Garanti Bankası'nın oldu.

İkinci sırada 20 milyar 838 milyon 196 bin 304 lira vergi tahakkukuyla Ziraat Bankası yer buldu.

Kuveyt Türk Katılım Bankası da 12 milyar 71 milyon 499 bin 612 lirayla listenin üçüncü sırasında yer aldı. Bu bankayı, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası Türk AO, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü izledi.

Listede, 8'inci sırada Akbank ve 10'uncu sırada Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü yer alırken, 7'nci ve 9'uncu sıralardaki mükellefler isimlerin açıklanmasını istemedi.

32 ŞİRKET İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ

Listede bankacılığın yanı sıra otomobil, madencilik, elektrik enerjisi üretimi, giyim, bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret, hayvancılık ve sigortacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve şirketler öne çıktı.

En fazla kurumlar vergisi beyan eden ilk 100 mükellef listesine giren kurum ve şirketlerden 32'si isminin açıklanmasını istemedi.

📌 2024 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Geneli İlk 50 Sıralaması