Yok böyle konfor! Yılmaz Vural’ın milyonluk Alaçatı malikanesi gündem oldu: İçinde yok yok...

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural’ın Alaçatı’daki 2 katlı lüks villası sosyal medyada gündem oldu. Vural’ın muhteşem manzaralı evi görenleri kendisine hayran bıraktırdı. İçinde yok yok…

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural’ın İzmir Alaçatı’da bulunan iki katlı ultra lüks villası sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Görenleri kendine hayran bırakan ev, sade ama şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Evin dekorasyonuyla eşi ilgilenmiş. Vural, seçimlerinde konforun ön planda tutulduğunu belirterek, “Rahat bir hayat alanı oluşturmak istedik” dedi.

Geniş bir bahçe içerisinde yer alan villada beyaz ve krem tonları hâkim.

Salon bölümünde antika görünümlü tek çekmeceli eskitme sehpa ile duvardaki dev saat dikkat çekerken, verandadaki oturma alanı da oldukça konuşuluyor.

Sandalye, koltuk, masa ve televizyonun yer aldığı bu alan evin en çok vakit geçirilen köşelerinden biri.

Yatak odası da oldukça sade renklerle dekore edilirken, beyazın öne çıktığı mutfak da şıklığıyla öne çıkıyor.

Site içinde yer alan villanın ortak kullanım havuzu da mevcut.