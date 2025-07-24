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Haberler > Magazin > Yok böyle konfor! Yılmaz Vural’ın milyonluk Alaçatı malikanesi gündem oldu: İçinde yok yok...

Yok böyle konfor! Yılmaz Vural’ın milyonluk Alaçatı malikanesi gündem oldu: İçinde yok yok...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yok böyle konfor! Yılmaz Vural’ın milyonluk Alaçatı malikanesi gündem oldu: İçinde yok yok...
Yılmaz Vural, Alaçatı, Ev, Bahçe, Mutfak, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural’ın Alaçatı’daki 2 katlı lüks villası sosyal medyada gündem oldu. Vural’ın muhteşem manzaralı evi görenleri kendisine hayran bıraktırdı. İçinde yok yok…

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural’ın İzmir Alaçatı’da bulunan iki katlı ultra lüks villası sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yok böyle konfor! Yılmaz Vural’ın milyonluk Alaçatı malikanesi gündem oldu: İçinde yok yok... - 1. Resim

Görenleri kendine hayran bırakan ev, sade ama şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Yok böyle konfor! Yılmaz Vural’ın milyonluk Alaçatı malikanesi gündem oldu: İçinde yok yok... - 2. Resim

Evin dekorasyonuyla eşi ilgilenmiş. Vural, seçimlerinde konforun ön planda tutulduğunu belirterek, “Rahat bir hayat alanı oluşturmak istedik” dedi.

Yok böyle konfor! Yılmaz Vural’ın milyonluk Alaçatı malikanesi gündem oldu: İçinde yok yok... - 3. Resim

Geniş bir bahçe içerisinde yer alan villada beyaz ve krem tonları hâkim.

Yok böyle konfor! Yılmaz Vural’ın milyonluk Alaçatı malikanesi gündem oldu: İçinde yok yok... - 4. Resim

Salon bölümünde antika görünümlü tek çekmeceli eskitme sehpa ile duvardaki dev saat dikkat çekerken, verandadaki oturma alanı da oldukça konuşuluyor.

Yok böyle konfor! Yılmaz Vural’ın milyonluk Alaçatı malikanesi gündem oldu: İçinde yok yok... - 5. Resim

Sandalye, koltuk, masa ve televizyonun yer aldığı bu alan evin en çok vakit geçirilen köşelerinden biri.

Yok böyle konfor! Yılmaz Vural’ın milyonluk Alaçatı malikanesi gündem oldu: İçinde yok yok... - 6. Resim

Yatak odası da oldukça sade renklerle dekore edilirken, beyazın öne çıktığı mutfak da şıklığıyla öne çıkıyor.

Yok böyle konfor! Yılmaz Vural’ın milyonluk Alaçatı malikanesi gündem oldu: İçinde yok yok... - 7. Resim

Site içinde yer alan villanın ortak kullanım havuzu da mevcut.

Yok böyle konfor! Yılmaz Vural’ın milyonluk Alaçatı malikanesi gündem oldu: İçinde yok yok... - 8. Resim

Yok böyle konfor! Yılmaz Vural’ın milyonluk Alaçatı malikanesi gündem oldu: İçinde yok yok... - 9. Resim

Yok böyle konfor! Yılmaz Vural’ın milyonluk Alaçatı malikanesi gündem oldu: İçinde yok yok... - 10. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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