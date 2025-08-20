Müge Anlı ile Güven Bana’da sürpriz anlar! Yılmaz Vural bir anda kalkıp Erik Dalı oynayama başladı

ATV'nin en popüler yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana, bu hafta heyecan dolu anları ve yarışmacılarıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

Programın bu haftaki konukları, ünlü teknik direktör Yılmaz Vural ile oyuncu Ceyhun Fersoy oldu. İki ünlü yarışmacının sergilediği performans çok beğenildi.

Vural ile Fersoy kendilerine yöneltilen soruları başarıyla cevapladı. 100 bin TL’lik kısımda ise “Mahrut” hangi geometrik cismin eski adıdır?” diye soruldu. Kafa kafaya veren yarışmacılar “Koni” doğru cevabını verdi.

O anlarda iki ünlü yarışmacı da büyük sevinç yaşadı ve ‘Erik Dalı’ şarkısıyla kutlama yaptı. Müge Anlı “Harikasınız” yorumu yaptı.

Vural ile Fersoy, 330 bin TL’lik büyük ödülün sahibi oldu. Ancak Müge Anlı, ödül tutarını 430 bin TL olarak duyurunca, yarışmacılar ve Anlı bu rakamda anlaşma sağladılar.