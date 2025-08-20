Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Müge Anlı ile Güven Bana'da sürpriz anlar! Yılmaz Vural bir anda kalkıp Erik Dalı oynayama başladı

Müge Anlı ile Güven Bana’da sürpriz anlar! Yılmaz Vural bir anda kalkıp Erik Dalı oynayama başladı

Müge Anlı ile Güven Bana’da sürpriz anlar! Yılmaz Vural bir anda kalkıp Erik Dalı oynayama başladı
ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Güven Bana, bu haftaki bölümüyle de izleyicilerden tam not aldı. Programa konuk olan ünlü teknik direktör Yılmaz Vural ile oyuncu Ceyhun Fersoy, gösterdikleri başarılı performansla dikkat çekti. Yarışmada bir soruyu doğru bilen ikili büyük sevinç yaşadı. O anlarda ‘Erik Dalı’ ile dans ederek izleyicilere keyifli dakikalar yaşattılar.

ATV'nin en popüler yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana, bu hafta heyecan dolu anları ve yarışmacılarıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

Programın bu haftaki konukları, ünlü teknik direktör Yılmaz Vural ile oyuncu Ceyhun Fersoy oldu. İki ünlü yarışmacının sergilediği performans çok beğenildi.

Vural ile Fersoy kendilerine yöneltilen soruları başarıyla cevapladı. 100 bin TL’lik kısımda ise “Mahrut” hangi geometrik cismin eski adıdır?” diye soruldu. Kafa kafaya veren yarışmacılar “Koni” doğru cevabını verdi. 

Müge Anlı ile Güven Bana’da sürpriz anlar! Yılmaz Vural bir anda kalkıp Erik Dalı oynayama başladı - 1. Resim

O anlarda iki ünlü yarışmacı da büyük sevinç yaşadı ve ‘Erik Dalı’ şarkısıyla kutlama yaptı. Müge Anlı “Harikasınız” yorumu yaptı.

Müge Anlı ile Güven Bana’da sürpriz anlar! Yılmaz Vural bir anda kalkıp Erik Dalı oynayama başladı - 2. Resim

Vural ile Fersoy, 330 bin TL’lik büyük ödülün sahibi oldu. Ancak Müge Anlı, ödül tutarını 430 bin TL olarak duyurunca, yarışmacılar ve Anlı bu rakamda anlaşma sağladılar.

Müge Anlı ile Güven Bana’da sürpriz anlar! Yılmaz Vural bir anda kalkıp Erik Dalı oynayama başladı - 3. Resim

