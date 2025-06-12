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İstanbul'un 4 marinasına ödül! Bir ilke imza atıldı, mavi bayrak alındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;un 4 marinasına ödül! Bir ilke imza atıldı, mavi bayrak alındı
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İSPARK İSTMARİN tekne parkları mavi bayrak almaya hak kazandı. Çevre standartlarını karşılayan plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülü olan “mavi bayrak” Antalya’da 20 Mayıs’ta törenle yeni sahiplerine teslim edildi.

Türkiye genelinde 29 marina ödüle layık görüldü. İstanbul’dan dört marina bu prestijli çevre ödülünü almaya hak kazandı.

BİR İLKE İMZA ATILDI

İstanbul’daki ödüllü marinalar arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK AŞ’nin işlettiği İstinye ve Tarabya Tekne Parkları da yer aldı. Her iki tekne parka verilen mavi bayrak ödülüyle, kamuya ait tekne parklar arasında bir ilke de imza atılmış oldu.

BAŞARIYA ORTAK OLDULAR

Bugüne kadar sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ AŞ tarafından işletilen İzmir Marina bu ödüle sahipken, 2025 yılı itibarıyla İSPARK’ın iki tekne parkı da bu çevreci başarıya ortak oldu. Mavi Bayrak Ödül Programı, merkezi Danimarka’da bulunan ve 81 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük çevre eğitimi kuruluşu “Foundation for Environmental Education - FEE” tarafından yönetiliyor. Programda, marinaların çevreye hassas yönetim anlayışıyla faaliyet göstermesi teşvik ediliyor. Marinaların deniz suyu kalitesi, çevre eğitimi faaliyetleri, güvenliğin sağlanması ve çevresel yönetim uygulamaları gibi dört ana başlıkta 38 kriteri karşılamaları gerekiyor. Bunları karşılayanlar bir yıl boyunca mavi bayrak asmaya hak kazanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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