Çürük diş erken doğum sebebi! Hamilelikten önce ağız bakımı şart

Hamilelik döneminde görülen diş hastalıklarının sebebinin hormonal dengenin bozulması olduğunu söyleyen uzmanlar “Çocuk sahibi olma planları yapanların gebelik döneminden önce mutlaka ağız ve diş sağlığı bakım ve muayenelerini yaptırmaları gerekir” uyarısını yaptı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Diş etlerinde şişme veya kızarıklık görülmesinin doğrudan gebelikten kaynaklanmadığını, hormonal değişimlerin var olan sorunları şiddetlendirebildiğini ifade eden periodontoloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar “Kötü ağız hijyeni gebelikte daha ciddi diş eti problemlerine yol açabilir. Diş eti iltihabının hamileler üzerinde erken doğum, düşük ağırlıklı doğum, düşük, preeklampsi ve alt genital bölge enfeksiyonu gibi çeşitli olumsuz etkilere sahip olduğu farklı çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu yüzden hamilelik boyunca ağız hijyenine ekstra dikkat etmek gerekir” dedi.