İngiltere'de helikopter kazası! Hayatını kaybeden ve yaralılar var

İngiltere'de helikopter kazası! Hayatını kaybeden ve yaralılar var

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İngiltere'nin Doncaster kentinde bir helikopter kaza kırıma uğradı. Tarlaya düşen helikopterde 70 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

İngiltere'nin Doncaster kenti yakınlarında bir tarlaya düşen helikopterde 70 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti.

Güney Yorkshire Polisi, meydana gelen helikopter kazasıyla ilgili ihbar üzerine olay yerine ekiplerin sevk edildiğini açıkladı.

Sky News'den edinilen bilgilere göre kazada ağır yaralanan adam, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, "Ailesi bilgilendirilmiş olup, ekiplerimiz tarafından desteklenmektedir" açıklamasını yaptı.

İngiltere'de helikopter kazası! Hayatını kaybeden ve yaralılar var - 1. Resim

1 ÖLÜ 2 YARALI

Helikopterde bulunan 41 yaşındaki pilot, 58 yaşındaki bir kadın ve 10 yaşındaki bir erkek çocuk ise hafif yaralarla kazayı atlattı.

Hava Kazaları Araştırma Birimi (AAIB) ile Güney Yorkshire Polisi kazayla ilgili ortak bir soruşturma başlattı.

Helikopterin tarlada yan yatmış halde bulunduğu belirtilirken, Polis Başmüfettişi Gary Magnay, "Bu trajik olayda hayatını kaybeden kişinin ailesine başsağlığı diliyoruz. Olayın koşullarını belirlemek için AAIB ile kapsamlı bir inceleme yürütüyoruz" dedi.

Polis, kazayla ilgili bilgi veya görüntüye sahip olanların kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Doncaster North milletvekili Ed Miliband ise, "Bu çok üzücü bir haber. Düşüncelerim kurbanın ailesi ve yakınlarıyla. Doncaster halkı bu trajedide onların yanında olacaktır" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de helikopter kazası! Hayatını kaybeden ve yaralılar var - 2. Resim
Helikopterin uçuş rotasını gösteren harita. Flightradar24

Helikopterin, Retford yakınlarındaki Gamston Havalimanı’ndan özel bir uçuş olarak havalandıktan kısa süre sonra düştüğü açıklandı.

Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, "Burada bulunan bir kiracımızın işlettiği bir hava aracı kazaya karışmıştır. Şu an için ek bilgi bulunmamaktadır" denildi.

Hava Kazaları Araştırma Birimi, olay yerine bir ekip göndererek soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

